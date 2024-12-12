Москалькова: РФ и Украина договорились об обмене новогодними посылками для военнопленных

Россия и Украина договорились об обмене новогодними посылками для военнопленных. Об этом заявила уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС в четверг, 12 декабря.

Переговоры по этой теме прошли с украинским уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом. По словам Москальковой, стороны обменяются посылками с записками, письмами из дома, детскими рисунками и вещами. Ожидается, что новогодний обмен пройдет на границе РФ и Белоруссии «или где-то в другом месте» в декабре.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с президентом России Владимиром Путиным предложил провести перед Новым годом крупный обмен пленными и объявить рождественское перемирие на Украине. В Кремле сообщили, что после инициативы Орбана ФСБ РФ передала предложение по обмену пленными в посольство Венгрии в Москве. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия никогда не отказывалась от мирных договоров и переговоров.