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Доброе дело «Знак качества» для НКО. В Госдуме хотят обязать благотворительные организации подтверждать подлинность страниц в соцсетях через «Госуслуги»

«Знак качества» для НКО. В Госдуме хотят обязать благотворительные организации подтверждать подлинность страниц в соцсетях через «Госуслуги»

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1 комментарий

В Государственную думу внесён законопроект, согласно которому НКО смогут пройти идентификацию своих страниц в социальных сетях через «Госуслуги» и получить соответствующее визуальное подтверждение. Для благотворительных фондов такое подтверждение предлагают сделать обязательным.

Документ внесён группой депутатов от «Единой России», сообщается 12 декабря в telegram-канале партии. Подтверждение подлинности страниц НКО через «Госуслуги» народные избранники назвали «знаком качества».

«Мы живём в эпоху цифровых технологий, и с каждым днём количество случаев мошенничества в социальных сетях растёт. Нередки случаи, когда злоумышленники пользуются честным именем некоммерческих организаций, создавая их фейковые страницы для сбора денег под видом настоящих аккаунтов. Увеличивается количество рассылок сообщений от мошенников с призывом участвовать в ненастоящих благотворительных программах, обманывающих доброжелательных граждан. Наша задача — защитить добросовестные некоммерческие организации и граждан», — рассказала автор инициативы — зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

В качестве примера мошенничества она привела случай, произошедший недавно в Курской области, где от имени православной церкви средства якобы для пострадавших от обстрелов собирали люди, не имеющие никакого отношения к РПЦ.

«Мошенники регулярно „открывают сборы“ от имени фонда помощи „Дети-бабочки“. Только выявленных случаев мошенничества в сфере благотворительности тысячи», — написала Занко в своём telegram-канале.

По её словам, о «знаке качества» для благотворительных фондов и других НКО просили сами общественники. Если документ будет принят, то все НКО смогут создавать официальные страницы в соцсетях через «Госуслуги». А для благотворительных фондов это станет обязательной опцией.

«У страниц со сборами появится специальная отметка, подтверждающая, что организации проверены и действительно деньги будут потрачены на реальную помощь людям», — пояснила автор инициативы.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Скоро будут в автобусе объявлять, кто шипунца пустил. ФИО, группу крови, адрес, хронические заболевания.
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