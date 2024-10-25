Эрмитаж приобретает вазу для кумыса со священными для кочевников животными

Ваза производства Государственного фарфорового завода имени М. В. Ломоносова, созданная по правительственному заказу в 1939 году в числе дипломатических даров лидерам Монгольской Народной Республики, войдет в коллекцию Эрмитажа и в постоянную экспозицию Музея императорского фарфорового завода. О приобретении предмета рассказали 24 октября в соцсетях Эрмитажа.

Источник: hermitagemuseum.org







Белая ваза, расписанная по эскизу художника Ивана Ризнича, имеет форму, отсылающую к китайским фарфоровым бассейнам для рыбок периода династии Цин (XVII–XVIII века): мастер завода, которой было поручено создание формы, — Серафима Яковлева — в тот период занималась переработкой форм традиционных китайских сосудов для внедрения их в массовое производство.

На вазе изображены священные для кочевников животные — двугорбый верблюд, буйвол, лошадь и баран. А еще — символ социалистического будущего Монголии — пятиконечная звезда и растительный декор. Всего было изготовлено полсотни подобных ваз для кумыса, и сегодня ими может похвастаться мало какое музейное собрание.