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Афиша Plus Музеи Эрмитаж приобретает вазу для кумыса со священными для кочевников животными

Эрмитаж приобретает вазу для кумыса со священными для кочевников животными

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1 комментарий

Ваза производства Государственного фарфорового завода имени М. В. Ломоносова, созданная по правительственному заказу в 1939 году в числе дипломатических даров лидерам Монгольской Народной Республики, войдет в коллекцию Эрмитажа и в постоянную экспозицию Музея императорского фарфорового завода. О приобретении предмета рассказали 24 октября в соцсетях Эрмитажа.

Белая ваза, расписанная по эскизу художника Ивана Ризнича, имеет форму, отсылающую к китайским фарфоровым бассейнам для рыбок периода династии Цин (XVII–XVIII века): мастер завода, которой было поручено создание формы, — Серафима Яковлева — в тот период занималась переработкой форм традиционных китайских сосудов для внедрения их в массовое производство.

На вазе изображены священные для кочевников животные — двугорбый верблюд, буйвол, лошадь и баран. А еще — символ социалистического будущего Монголии — пятиконечная звезда и растительный декор. Всего было изготовлено полсотни подобных ваз для кумыса, и сегодня ими может похвастаться мало какое музейное собрание.

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Комментарии
1
rozhkova.ntalya
1 час
Почему монголам больше не нужен такой ценный подарок?
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