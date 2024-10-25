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Власть Президент РФ и генсек ООН побеседовали об СВО

Президент РФ и генсек ООН побеседовали об СВО

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5 комментариев

Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретились на саммите БРИКС в Казани. Отчет о встрече опубликован на сайте генсека.

Гутерреш повторил свою позицию, что спецоперация является нарушением Устава ООН и международного права, и подчеркнул, что ООН поддерживает мир. Он выразил убеждение, что установление свободы судоходства в Черном море имеет первостепенное значение для Российской Федерации, Украины и для продовольственной и энергетической безопасности мира, а также подчеркнул, что полностью поддерживает продолжение переговоров в этом направлении и выражает глубокую признательность за работу, проделанную Турцией.

Путин и Гутерреш обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности «абсолютную необходимость прекращения огня в секторе Газа и Ливане, а также необходимость избегать дальнейшей региональной эскалации», а также вопросы развития международной финансовой системы.

Генсек ООН посетил Россию впервые с 2022 года. Перед встречей Путин и Гутерреш пожали друг другу руки. Их переговоры проходили в закрытом режиме.

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Генсек ООН ООН Антониу Гутерриш БРИКС Владимир Путин
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Комментарии
6
ДЕД
21 минута
Дедушке так не хватает мировой арены😑. Хотел стоять на одной ступени с Петром , а оказался в яме с Ынами и прочими диктаторами. А судьба у них , как известно, в конечном итоге у всех одна.
gatsby55
1 час
Все же, наверное, "о СВО", а не "об СВО".
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