Президент РФ и генсек ООН побеседовали об СВО

Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретились на саммите БРИКС в Казани. Отчет о встрече опубликован на сайте генсека.

Гутерреш повторил свою позицию, что спецоперация является нарушением Устава ООН и международного права, и подчеркнул, что ООН поддерживает мир. Он выразил убеждение, что установление свободы судоходства в Черном море имеет первостепенное значение для Российской Федерации, Украины и для продовольственной и энергетической безопасности мира, а также подчеркнул, что полностью поддерживает продолжение переговоров в этом направлении и выражает глубокую признательность за работу, проделанную Турцией.

Путин и Гутерреш обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности «абсолютную необходимость прекращения огня в секторе Газа и Ливане, а также необходимость избегать дальнейшей региональной эскалации», а также вопросы развития международной финансовой системы.

Генсек ООН посетил Россию впервые с 2022 года. Перед встречей Путин и Гутерреш пожали друг другу руки. Их переговоры проходили в закрытом режиме.