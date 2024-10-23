Генсек ООН Гутерриш прибыл в Казань на БРИКС и попробовал чак-чак

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите глав государств БРИКС. Об этом 23 октября сообщает на своём сайте государственный совет Республики Татарстан.

Источник: Государственный совет Республики Татарстан.







В международном аэропорту имени Тукая Гутерриша встретил председатель госсовета республики Фарид Мухаметшин. Судя по фотографиям, гостя угощали татарской сладостью чак-чак.

Визит генсека ООН, как уже писала «Фонтанка», подтвердили в его офисе 22 октября. По словам представителя Гутерриша, на повестке обсуждения в рамках саммита будет стоять вопрос по урегулированию кризиса на Украине, свою позицию по этому вопросу генсек намерен высказать президенту РФ Владимиру Путину. Также он планирует обсудить восстановление безопасного судоходства в Черном море и войну в Газе.

В Казань уже прибыли президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, первый заместитель министра иностранных дел Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Аруни Виджевардане, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра, президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса, вице-премьер Сербии Александр Вулин, президент Мавритании Мохамед ульд шейх эль Газуани, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и другие политические деятели. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, также приехавший на саммит, заявил, что объединение БРИКС стало эпицентром нового многополярного мира.