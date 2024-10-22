Генсек ООН Антониу Гутерриш приедет в РФ на саммит БРИКС. Что политик обсудит в Казани

На саммит БРИКС, который стартовал в Казани 22 октября, прибудет Антониу Гутерриш — Генеральный секретарь ООН. Участие политика в мероприятии подтвердили в его офисе, пишет ТАСС во вторник, 22 октября.

«Я могу подтвердить, что генеральный секретарь вновь примет участие в саммите БРИКС, который на этот раз проходит в Казани», — сообщил журналистам заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

По словам представителя Антониу Гутерриша, на повестке обсуждения в рамках саммита будет стоять вопрос по урегулированию кризиса на Украине, пишет РИА Новости. Свою позицию по этому вопросу Генсек ООН планирует высказать президенту РФ Владимиру Путину.

«Генеральный секретарь подтвердит свою хорошо известную позицию», — сказал Фархан Хак.

Также Гутерриш планирует затронуть тему восстановления безопасного судоходства в Черном море и войну в Газе. О том, с кем из государственных лидеров Генсек ООН хочет обсудить конфликт на Ближнем Востоке, не уточняется. Его представитель заявил, что будет проведен «ряд двусторонних встреч с лидерами, которые участвуют в саммите».

Однако участием Антониу Гутерриша в саммите БРИКС недовольны в Киеве. В социальной сети МИД Украины 22 октября написали, что Генсек ООН «сделал неправильный выбор».

«Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый „саммит мира“ в Швейцарии [в июне]. Он, однако, принял приглашение в Казань. <…> Это неправильный выбор, который не способствует делу мира и только вредит репутации ООН», — говорится в сообщении.

Сообщение МИД Украины прокомментировал представитель Гутерриша. Фархан Хак отметил, что страны БРИКС представляют около половины населения мира, что делает саммит «важным для работы ООН», и Генсек ООН регулярно принимает участие в подобных мероприятиях.

Напомним, что о приглашении Генсека ООН на саммит БРИКС в Казани стало известно 4 октября. Об этом сообщал глава информцентра ООН в России Владимир Кузнецов.

Саммит БРИКС пройдет в Казани до 24 октября. На сегодняшний день в БРИКС входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Еще 24 страны в очереди на вступление в организацию.