Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +10

2 м/c,

ю-з.

 761мм 79%
Подробнее
2 Пробки
USD 96,59
EUR 104,87
Мамы и чайлдфри
Конфликт на Тимуровской
Премьера по Булгакову в МДТ
Распил или помощь бизнесу?
Промышленный Петербург
Дуглас Сантос - русский
Сколько лет копить на квартиру
Нет картошки, пусть едят батат
Подготовка к концу света
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Генсек ООН Антониу Гутерриш приедет в РФ на саммит БРИКС. Что политик обсудит в Казани

Генсек ООН Антониу Гутерриш приедет в РФ на саммит БРИКС. Что политик обсудит в Казани

680
1 комментарий

На саммит БРИКС, который стартовал в Казани 22 октября, прибудет Антониу Гутерриш — Генеральный секретарь ООН. Участие политика в мероприятии подтвердили в его офисе, пишет ТАСС во вторник, 22 октября.

«Я могу подтвердить, что генеральный секретарь вновь примет участие в саммите БРИКС, который на этот раз проходит в Казани», — сообщил журналистам заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

По словам представителя Антониу Гутерриша, на повестке обсуждения в рамках саммита будет стоять вопрос по урегулированию кризиса на Украине, пишет РИА Новости. Свою позицию по этому вопросу Генсек ООН планирует высказать президенту РФ Владимиру Путину.

«Генеральный секретарь подтвердит свою хорошо известную позицию», — сказал Фархан Хак.

Также Гутерриш планирует затронуть тему восстановления безопасного судоходства в Черном море и войну в Газе. О том, с кем из государственных лидеров Генсек ООН хочет обсудить конфликт на Ближнем Востоке, не уточняется. Его представитель заявил, что будет проведен «ряд двусторонних встреч с лидерами, которые участвуют в саммите».

Однако участием Антониу Гутерриша в саммите БРИКС недовольны в Киеве. В социальной сети МИД Украины 22 октября написали, что Генсек ООН «сделал неправильный выбор».

«Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый „саммит мира“ в Швейцарии [в июне]. Он, однако, принял приглашение в Казань. <…> Это неправильный выбор, который не способствует делу мира и только вредит репутации ООН», — говорится в сообщении.

Сообщение МИД Украины прокомментировал представитель Гутерриша. Фархан Хак отметил, что страны БРИКС представляют около половины населения мира, что делает саммит «важным для работы ООН», и Генсек ООН регулярно принимает участие в подобных мероприятиях.

Напомним, что о приглашении Генсека ООН на саммит БРИКС в Казани стало известно 4 октября. Об этом сообщал глава информцентра ООН в России Владимир Кузнецов.

Саммит БРИКС пройдет в Казани до 24 октября. На сегодняшний день в БРИКС входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Еще 24 страны в очереди на вступление в организацию.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Антониу Гутерриш БРИКС Казань Саммит
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Слава России!
13 минут
ООН мёртвая контора.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия вклада «Выгодный старт» и повышает ставку
22 октября, 18:10
Новости компаний
Только в октябре: первый этаж дешевле на 300 000 рублей
22 октября, 18:00
Новости компаний
Старт продаж второй очереди ЖК «Бионика Заповедная»
22 октября, 17:57
ТОП 5
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия вклада «Выгодный старт» и повышает ставку
22 октября, 18:10
Только в октябре: первый этаж дешевле на 300 000 рублей
22 октября, 18:00
Старт продаж второй очереди ЖК «Бионика Заповедная»
22 октября, 17:57
Существенно снижены цены на машино-места в 1-й очереди «Нового Лесснера»
22 октября, 15:30
Коммерческие помещения в квартале «Дубровский» уже в продаже
22 октября, 13:15
«ПСК Эксперт» Любимый архитектор Петра I
22 октября, 12:25
Быть айтишником хочу: в России пройдет День профориентации в ИТ для школьников
21 октября, 18:01
БСПБ проведет онлайн-конференцию для участников ВЭД, посвященную международной сертификации экспортеров
21 октября, 17:20
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50
Апарт-отель Industrial Avenir готовят к полномасштабному строительству
21 октября, 15:10
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00