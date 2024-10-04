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Политика Генсек ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани

Генсек ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани

690
4 комментария

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом 4 октября сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы информцентра ООН в России Владимира Кузнецова.

«Мне очень приятно быть в Казани, которая через 3 недели будет принимать саммит стран БРИКС, где будет в качестве приглашенного лица принимать участие и генсекретарь ООН Антониу Гутерриш», — сказал Кузнецов на открытии проекта «Казанские диалоги».

Саммит БРИКС состоится в Казани 22–24 октября. На сегодняшний день в БРИКС входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что в очереди на присоединение к БРИКС находятся 24 страны.

Ожидается, что на саммит прибудут также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что в БРИКС работают над созданием независимого «платежно-расчетного контура» для эффективного обслуживания всей внешней торговли.

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Комментарии
5
Спикуль
21 минута
Выразит озабоченность. Может быть даже глубокую... :))))
Сила в Правде!!
32 минуты
вот радость то очередной почитатель террористов в казань в гости...
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