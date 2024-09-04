    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 28

    1 м/с, вос

    772мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.61eur97.81

    Haberturk: Эрдоган приедет в Казань на октябрьский саммит БРИКС

    931
    2 комментария

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в октябрьском саммите БРИКС в Казани. Об этом в среду, 4 сентября, сообщил телеканал Habertürk со ссылкой на источники в администрации главы государства.

    Как ранее указало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, вопрос расширения объединения может быть рассмотрен на саммите в Казани 22–24 октября, куда приглашен лидер Турции.

    Мероприятие состоится 22–24 октября.

    2 сентября стало известно, что Турция несколько месяцев назад подала заявку на вступление в БРИКС. При этом Турция намерена и дальше выполнять обязательства члена НАТО.

    На сегодняшний день в БРИКС входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что в очереди на присоединение к БРИКС находятся 24 страны.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Реджеп Тайип ЭрдоганБРИКСКазань
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close