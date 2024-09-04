Haberturk: Эрдоган приедет в Казань на октябрьский саммит БРИКС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в октябрьском саммите БРИКС в Казани. Об этом в среду,
Как ранее указало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, вопрос расширения объединения может быть рассмотрен на саммите в Казани
Мероприятие состоится 22–24 октября.
2 сентября стало известно, что Турция несколько месяцев назад подала заявку на вступление в БРИКС. При этом Турция намерена и дальше выполнять обязательства члена НАТО.
На сегодняшний день в БРИКС входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что в очереди на присоединение к БРИКС находятся