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Политика Bloomberg: Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Bloomberg: Турция подала заявку на вступление в БРИКС

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20 комментариев

Турция подала заявку на вступление в БРИКС, сообщает 2 сентября Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, местные власти хотят развивать отношения со всеми странами многополярного мира. При этом Турция намерена и дальше выполнять обязательства члена НАТО.

Заявка была подана несколько месяцев назад. Как сообщает издание, на решение повлияло то, что Турцию до сих пор не приняли в Европейский союз.

Еще одна причина — возникшие разногласия со странами НАТО из-за того, что Турция продолжила тесно сотрудничать с Россией после начала военного конфликта.

Сейчас в БРИКС входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Напомним, недавно «Фонтанка» писала о том, что Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС. Еще ранее это сделала Малайзия.

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Турция БРИКС НАТО Заявка ЕС
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Комментарии
21
Mimic
2 сентября 2024, 15:04
Это хорошо, БРИКС. Только дальше-то что? Это что за образование вообще и для чего оно?
Kit.
2 сентября 2024, 15:57
Обложка советского школьного учебника физики вспомнилась. С лебедем, раком и щукой.
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