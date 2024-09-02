Bloomberg: Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Турция подала заявку на вступление в БРИКС, сообщает 2 сентября Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, местные власти хотят развивать отношения со всеми странами многополярного мира. При этом Турция намерена и дальше выполнять обязательства члена НАТО.



Заявка была подана несколько месяцев назад. Как сообщает издание, на решение повлияло то, что Турцию до сих пор не приняли в Европейский союз.



Еще одна причина — возникшие разногласия со странами НАТО из-за того, что Турция продолжила тесно сотрудничать с Россией после начала военного конфликта.



Сейчас в БРИКС входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.



Напомним, недавно «Фонтанка» писала о том, что Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС. Еще ранее это сделала Малайзия.

