Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС, сообщает
О желании страны присоединиться к союзу недавно рассказывал азербайджанский посол в Москве Полад Бюльбюль оглы.
Напомним, в конце июля заявку на вступление в БРИКС подала Малайзия.
На сегодняшний день в БРИКС входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС
Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС, сообщает
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