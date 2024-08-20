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    Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

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    Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС, сообщает 20 августа агентство Report со ссылкой на пресс-секретаря МИД республики Айхана Гаджизаде.

    О желании страны присоединиться к союзу недавно рассказывал азербайджанский посол в Москве Полад Бюльбюль оглы. 18 и 19 августа президент Владимир Путин посетил Азербайджан с официальным визитом. Среди прочего российский президент обсудил с президентом республики Ильхамом Алиевым вопросы дальнейшего сотрудничества между странами.

    Напомним, в конце июля заявку на вступление в БРИКС подала Малайзия.

    На сегодняшний день в БРИКС входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

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