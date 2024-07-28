Малайзия направила России заявку на вступление в БРИКС. Об этом стало известно из публикации в соцсетях премьер-министра страны Анвара Ибрагима.



По словам Ибрагима, решение Малайзии присоединиться к объединению БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) было главной темой его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который 27 июля впервые с 2015 года посетил Малайзию с визитом.

«Малайзия настояла на том, чтобы существующие отношения расширялись и укреплялись в инвестиционно-торговой, научно-технической, сельскохозяйственной, оборонной и военной сферах, образовании и туризме, культуре», — написал Ибрагим.