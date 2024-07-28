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    Малайзия направила России заявку на вступление в БРИКС

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    Малайзия направила России заявку на вступление в БРИКС. Об этом стало известно из публикации в соцсетях премьер-министра страны Анвара Ибрагима.

    По словам Ибрагима, решение Малайзии присоединиться к объединению БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) было главной темой его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который 27 июля впервые с 2015 года посетил Малайзию с визитом.

    «Малайзия настояла на том, чтобы существующие отношения расширялись и укреплялись в инвестиционно-торговой, научно-технической, сельскохозяйственной, оборонной и военной сферах, образовании и туризме, культуре», — написал Ибрагим.

    БРИКС на настоящий момент включает десять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко утверждала, что в очереди на присоединение к БРИКС находятся 24 страны.

    Ранее Королевство Таиланд также заявило о намерении стать полноправным членом БРИКС.

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