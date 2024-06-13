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    Таиланд намерен стать полноправным членом БРИКС

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    Королевство Таиланд намерено стать полноправным членом БРИКС. Официальное письмо, подтверждающее это, вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову глава МИД Таиланда Марис Санджампонгса. Об этом сообщает 13 июня внешнеполитическое ведомство Таиланда.

    «Будучи посредником между различными группами стран, Таиланд мог бы повысить инклюзивность и взаимосвязанность БРИКС и увеличить эффективность объединения в продвижении интересов развивающихся стран», — цитирует заявление МИД Таиланда ТАСС.

    Как следует из текста письма, документ был передан Лаврову на встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде 11 июня.

    Напомним, 10 июня на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) БРИКС Лавров заявил, что расширение БРИКС является подтверждением формирования многополярного миропорядка.

    «Фонтанка» писала, что на полях саммита в Нижнем Новгороде прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Ранее во время своего визита в Китай Фидан заявлял, что Анкара желает присоединиться к БРИКС. Позже президент России Владимир Путин заявил, что приветствует это стремление Анкары.

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