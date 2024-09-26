Путин заявил о разработке независимой платежной системы для стран БРИКС

Президент РФ заявляет о том, что в БРИКС работают над созданием независимого «платежно-расчетного контура» для эффективного обслуживания всей внешней торговли. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает ТАСС.



Помимо этого, на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» Путин отмечает, что западные элиты закрывают доступ к платформе и технологиям ТЭК неугодным странам, потому что не справляются с конкуренцией.

«Западные элиты полгали, что могут перекрыть доступ к этим услугам тем странам, которые неугодны им в политическом плане. Таким образом, выставить их якобы на обочину прогресса, а на самом деле просто выдавить с рынка. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что все эти инструмент используются как инструменты недобросовестной конкуренции», — уточняет Владимир Путин.

РИА Новости передают, что, по словам президента России, Запад часто проигрывает с условиях честной борьбы. Так, подчеркивается, что закрывая доступ к своим платформам, западные элиты только способствуют развитию России.

«Закрывая доступ к своей платформе, Запад лишь подстегнул развитие альтернативных решений: альтернативной логистики, страховки, систем международных расчётов и технологических новаций. Конечно, это все непростой процесс. Это дается тем, кто занимается этом процессом, непросто. Но этот процесс идет. Идет неуклонно», — заключает Владимир Путин.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) посвящен обсуждению тенденций развития мирового топливноэнергетического комплекса, а также определению основных направлений развития отраслей ТЭК. В этом году форум проходит с 26 по 28 сентября в Москве.