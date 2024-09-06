СМИ: Никол Пашинян представит Армению на саммите БРИКС в Казани

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возглавит делегацию страны на саммите БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани. Об этом 6 сентября сообщают News.am и factor.am со ссылкой на собственные источники и главу парламентской комиссии по внешним связям Саргиса Ханданяна.
Ранее замминистра иностранных дел Мнацакан Сафарян заявлял, что армянская делегация будет участвовать в саммите, но не уточнял, на каком уровне и в каком статусе — вступать в организацию республика по-прежнему не собирается.
Пресс-служба правительства Армении официально не объявляла об участии Пашиняна в саммите.
2 сентября стало известно, что Турция несколько месяцев назад подала заявку на вступление в БРИКС. Ожидается, что президент Реджеп Тайип Эрдоган возглавит турецкую делегацию.
На сегодняшний день в БРИКС входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что в очереди на присоединение к БРИКС находятся 24 страны.