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    СМИ: Никол Пашинян представит Армению на саммите БРИКС в Казани

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    Премьер-министр Армении Никол Пашинян возглавит делегацию страны на саммите БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани. Об этом 6 сентября сообщают News.am и factor.am со ссылкой на собственные источники и главу парламентской комиссии по внешним связям Саргиса Ханданяна.

    Ранее замминистра иностранных дел Мнацакан Сафарян заявлял, что армянская делегация будет участвовать в саммите, но не уточнял, на каком уровне и в каком статусе — вступать в организацию республика по-прежнему не собирается.

    Пресс-служба правительства Армении официально не объявляла об участии Пашиняна в саммите.

    2 сентября стало известно, что Турция несколько месяцев назад подала заявку на вступление в БРИКС. Ожидается, что президент Реджеп Тайип Эрдоган возглавит турецкую делегацию.

    На сегодняшний день в БРИКС входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что в очереди на присоединение к БРИКС находятся 24 страны.

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    БРИКСНикол ПашинянАрменияСаммитКазань
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