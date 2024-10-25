Кровь на асфальте, полиция и скорая. Что происходит у «О'Кея», где неизвестный напал с ножом на посетителей

Источник: Константин Митягин / «Фонтанка.ру»

Супермаркет «О`Кей» на Космонавтов, где неизвестный напал с ножом и ранил минимум шесть человек, закрыт до субботы, 26 октября. Как передает корреспондент «Фонтанки» с места событий, на парковке магазина дежурит Росгвардия и стоят автомобили полиции и скорой помощи.

+2

Нападение на посетителей «О'Кея» произошло утром 25 октября. Неизвестный порезал несколько человек ножом, а также два раза ударил им охранника, стало известно «Фонтанке».

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.