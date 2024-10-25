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Авто Происшествия Остановился по указанию ГАИ и получил штраф за парковку. Петербуржец пытается победить систему

Остановился по указанию ГАИ и получил штраф за парковку. Петербуржец пытается победить систему

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23 комментария

Петербуржец пытается оспорить штраф в 3000 рублей за остановку в неположенном месте. Оказался он там не по своей воле, но система поблажек не дает.

По его словам, 10 дней назад он ехал на Ладожский вокзал, и сотрудник ГИБДД остановил его для проверки документов. Полицейский показал водителю, что тот должен подъехать прямо к остановке, но мужчина решил проехать немного дальше, чтобы не мешать общественному транспорту. После проверки документов водитель продолжил свой путь.

Спустя время мужчине пришел штраф в сумме 3000 рублей от комитета по транспорту в «Госуслуги», к нему приложены фотографии. Видно, что автомобиль стоит в неположенном месте. То, что рядом находится полицейский, не учли.

24 октября мужчина отправился в комитет по транспорту Петербурга, чтобы оспорить штраф. Он принес заявление, но удивился тому, куда его надо положить.

«Там какой-то каламбур в том плане, что они (комитет по транспорту. — Прим. ред.) предлагают людям заполнить заявление прямо на проходной, то есть там буквально полтора квадратных метра перед турникетом, сесть за столик и все написать, а после этого опустить в ящичек, который у них висит для писем», — делится собеседник.

Водитель не согласился с такой процедурой и добился того, чтобы его заявление попало лично в руке сотруднице комитета, которая также расписалась в копии документа мужчины для подтверждения того, что заявление было принято.

Как отмечает читатель «Фонтанки», такой случай с выпиской штрафа от комитета по транспорту является не единичным. Ранее знакомому водителя пришел штраф с камер комитета за размещение машины в месте, где остановка запрещена, хотя мужчина в то время стоял в пробке. Опротестовать наказание не удалось.

В пресс-службе комитета по транспорту в Петербурге сказали, что в подобных ситуациях необходимо обращаться к процедуре досудебного обжалования.

«Если автоводитель не согласен с выписанным штрафом, он может подать жалобу в комитет, приложив все обосновывающие его правоту материалы. Если в досудебном порядке не удалось обжаловать, то за автоводителем сохраняется право обжаловать штраф в судебном порядке», — сообщили в комитете.

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Комментарии
25
Карабас Барабас
50 минут
Уж что что а уж право то вы имеете.... (Гараж) Попробуйте, докажите что вы не верблюд, а мы посмотрим на ваши мытарства и посмеёмся. Скотство. Вот как можно относится к людям работающим в этих структурах, только так как и они. Если такой споткнётся , упадёт, помогать не буду пройду мимо, ещё и плюну в эту мерзость.
Entrenador2005
55 минут
"В пресс-службе комитета по транспорту в Петербурге сказали, что в подобных ситуациях необходимо обращаться к процедуре досудебного обжалования." Почему люди должны терять своё время и обращаться к каким то "ПРОЦЕДУРАМ" ? Если две госструктуры, ГАИ и Комтранс до сих пор не отрегулировали "ПОДОБНЫЕ СИТУАЦИИ", пусть сядут за стол и вместе отрегулируют . Почему граждане, за счёт которых существуют эти органы, должны бегать и исправлять их недоработки?
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