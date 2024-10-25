Два «немца» не поделили поворот с Киевского шоссе под Лугой. В больницу увезли ребенка

Источник: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти







ДТП случилось в 16:40 24 октября на 156-м километре автодороги «Петербург — Псков», неподалеку от Межозерного, сообщает 25 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 46-летний житель Гатчинского района, следуя на своем Mercedes-Benz от Луги в сторону Скреблово, повернул налево, не пропустив встречный Volkswagen Passat под управлением 30-летнего жителя Тосненского района.

В результате пострадал 8-летний пассажир «Пассата». Как стало известно «Фонтанке», у мальчика перелом обеих костей левого предплечья. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. Водитель «Мерседеса» в этом году на нарушениях ПДД не попадался, а водитель «Фольксвагена» собрал семь штрафов за превышение скорости и один — за нечитаемые либо неверно установленные госномера.

По факту ДТП ведется проверка.