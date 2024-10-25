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Происшествия Два «немца» не поделили поворот с Киевского шоссе под Лугой. В больницу увезли ребенка

Два «немца» не поделили поворот с Киевского шоссе под Лугой. В больницу увезли ребенка

На широкой развязке федеральной трассы Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленобласти не смогли разъехаться два легковых автомобиля. В результате травмы получил юный пассажир одной из них.

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2 комментария

ДТП случилось в 16:40 24 октября на 156-м километре автодороги «Петербург — Псков», неподалеку от Межозерного, сообщает 25 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 46-летний житель Гатчинского района, следуя на своем Mercedes-Benz от Луги в сторону Скреблово, повернул налево, не пропустив встречный Volkswagen Passat под управлением 30-летнего жителя Тосненского района.

В результате пострадал 8-летний пассажир «Пассата». Как стало известно «Фонтанке», у мальчика перелом обеих костей левого предплечья. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. Водитель «Мерседеса» в этом году на нарушениях ПДД не попадался, а водитель «Фольксвагена» собрал семь штрафов за превышение скорости и один — за нечитаемые либо неверно установленные госномера.

По факту ДТП ведется проверка.

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Комментарии
2
Гость
1 час
виноват водитель мерса, а зачем писать про нарушения другого?
sektor7
1 час
Лужский укрепрайон.
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