В Петербурге представят комикс по «Преступлению и наказанию»

В пятницу, 25 октября, в «Буквоеде» на Невском, 46, презентуют графический роман Дмитрия Чухрая и Алексея Полторака «Преступление и наказание» по мотивам романа Федора Достоевского. Создатели книги поговорят о современных способах прочтения классических сюжетов.

Источник: издательство «Феникс»







В «Буквоеде» можно будет задать вопросы художнику, соавтору книги Александру Полтораку, главному редактору издательства «Феникс» Алексею Боровикову и литературному критику Михаилу Визелю.

Комикс по «Преступлению и наказанию» очень близок к тексту романа Достоевского, в книге используются цитаты классика без искажения. При создании графического романа использовались тушь и акварель.

Гости встречи поговорят о том, как новые способы передачи классики помогают привлечь к ней новых читателей. Кроме того, комиксы по известным всем романам покажут известные сюжеты с новой стороны тем, кто был с ними уже знаком.

Начало презентации в 19:00.