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Власть «Не стоит расслабляться». Путин прокомментировал высказывания об усталости Запада

«Не стоит расслабляться». Путин прокомментировал высказывания об усталости Запада

2 011
10 комментариев

В ответ на вопрос о том, «устал ли Запад от войны», Владимир Путин сказал, что пока не нужно расслабляться. Слова президента РФ прозвучали в пятницу, 25 октября, в интервью журналистке Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Не стоит расслабляться. „Кто-то устал“, „кто-то себя не так ведет“ — мы не должны обращать на это внимание», — отметил Путин.

Кроме того, в интервью журналистке президент РФ похвалил Запад за реальную оценку обстановки на Украине. По мнению Путина, позиция западных стран по конфликту меняется.

«Вчера еще говорили, что нужно добиться стратегического поражения России. Сегодня, правда, уже риторика изменилась, мы это видим, и, как я уже сказал, за это можно их только похвалить, за то, что они начинают соображать и реально оценивать обстановку», — добавил президент России.

Ранее он заявил, что никаких уступок и разменов в отношении Украины не будет — в ответ на вопрос о возможной заморозке конфликта по корейскому сценарию. До этого Владимир Путин рассказал о срыве переговоров Киевом. Встреча делегатов должна была пройти в Турции, однако украинский глава Владимир Зеленский отказался от переговоров на следующий день после того, когда на них согласилась Россия.

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Владимир Путин Украинский конфликт
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Комментарии
10
забыл все
42 минуты
они начинают соображать.... божечки, кто б говорил.
Garik.Maremanov.1-1
26 минут
Когда же ты в ящик сыграешь, наконец.
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