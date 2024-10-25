Ночь пожаров. На Карпинского сначала горели две машины, а через час — ещё одна у соседнего дома

Ночью 25 октября в Петербурге было на редкость много пожаров. Городское ГУ МЧС в своем телеграм-канале сообщает о шести. Люди в них не пострадали, но несколько человек пришлось эвакуировать.

В начале ночи в Красногвардейском районе, на Белорусской улице, 14/22, в подвале девятиэтажки загорелся мусор. Три расчёта МЧС потушили его за 20 минут.

Затем пошла череда автомобильных пожаров. Ближе к часу ночи на Советском проспекте, 14 (Невский район), в «Рено Мегане» выгорел моторный отсек. В 2:25 поступил вызов на улицу Карпинского, 27 (Калининский район). Там у «Ниссана» обгорел салон, а у соседней «Хонды Цивик» частично оплавились пластиковые детали. Чуть меньше чем через час — снова вызов на Карпинского, на этот раз к дому 25. Там выгорел салон у «Жигулей».

Кроме того, около двух часов ночи три пожарных расчёта отправились тушить возгорание на 20 «квадратах» в производственно-складском здании на Софийской, дом 56, корпус 2 (Фрунзенский район). Справились за 40 минут.

А под утро, в 5:13, поступил вызов на улицу Костюшко, 98 (Московский район). Это был квартирный пожар, горело в одной комнате. Из опасной зоны были эвакуированы пять человек. Возгорание потушили за 20 минут.

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