Росгвардия показала, как из «О'Кея» на Космонавтов уносили раненых и стерегли напавшего

Источник: Росгвардия. Северо-Западный округ / Telegram

На записи видно, как медики и сотрудники Росгвардии и ДПС укладывают на носилки и затем уносят одного из раненых. Еще несколько правоохранителей в это время стерегут лежащего рядом на полу нападавшего, возле него по полу размазано кровавое пятно.

Самого мужчину тоже потом вынесли на носилках. У него была забинтована голова. Оперативное видео с задержанным опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: Ирина Волк / Telegram

Напомним, в магазине «О'Кей» на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Типанова мужчина напал на посетителей с ножом. Ранения получили пять человек, трое из них в тяжелом состоянии. Задержан 44-летний мужчина. Полиция характеризует его как маргинального типа. Подробнее о том, что происходит, читайте в нашем онлайне.

Нападение попало на видео .