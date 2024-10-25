Росгвардия показала, как из «О'Кея» на Космонавтов уносили раненых и стерегли напавшего

На записи видно, как медики и сотрудники Росгвардии и ДПС укладывают на носилки и затем уносят одного из раненых. Еще несколько правоохранителей в это время стерегут лежащего рядом на полу нападавшего, возле него по полу размазано кровавое пятно.
Самого мужчину тоже потом вынесли на носилках. У него была забинтована голова. Оперативное видео с задержанным опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Напомним, в магазине «О'Кей» на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Типанова мужчина напал на посетителей с ножом. Ранения получили пять человек, трое из них в тяжелом состоянии. Задержан 44-летний мужчина. Полиция характеризует его как маргинального типа. Подробнее о том, что происходит, читайте в нашем онлайне.
Нападение попало на видео.
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