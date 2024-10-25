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Происшествия Росгвардия показала, как из «О'Кея» на Космонавтов уносили раненых и стерегли напавшего

Росгвардия показала, как из «О'Кея» на Космонавтов уносили раненых и стерегли напавшего

Видео из супермаркета «О'Кей» в Московском районе Петербурга опубликовала пресс-служба Росгвардии Северо-Западного округа. Камера зафиксировала, что происходило в торговом зале сразу после нападения 25 октября.

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8 комментариев

На записи видно, как медики и сотрудники Росгвардии и ДПС укладывают на носилки и затем уносят одного из раненых. Еще несколько правоохранителей в это время стерегут лежащего рядом на полу нападавшего, возле него по полу размазано кровавое пятно.

Самого мужчину тоже потом вынесли на носилках. У него была забинтована голова. Оперативное видео с задержанным опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Напомним, в магазине «О'Кей» на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Типанова мужчина напал на посетителей с ножом. Ранения получили пять человек, трое из них в тяжелом состоянии. Задержан 44-летний мужчина. Полиция характеризует его как маргинального типа. Подробнее о том, что происходит, читайте в нашем онлайне.

Нападение попало на видео.

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Комментарии
8
282437267
1 час
за столько заметок и не выяснили кто? не иначе как новый герой
Гость
1 час
Незаменимый специалист из солнечного Душанбе опять шайтанов искал?
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