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Политика Эрдоган заявил, что Путин стремится к прекращению конфликта на Украине

Эрдоган заявил, что Путин стремится к прекращению конфликта на Украине

2 007
31 комментарий

Президент Турции Реджеп Эрдоган по итогам саммита БРИКС в Казани заявил, что увидел стремление российского коллеги Владимира Путина прекратить огонь на Украине. Его слова 25 октября приводит газета Anadolu.

Эрдоган и Путин на переговорах в столице Татарстана также обсудили вопрос о восстановлении и разминировании черноморского зернового коридора. Также Турция внимательно следит за обменом пленными и продолжит «делать все» для дипломатического решения имеющихся проблем, добавил глава государства.

«Мы хотим, чтобы переговоры о мире между двумя странами начались как можно скорее», — заявил президент Турции.

На пресс-конференции по итогам БРИКС 24 октября Путин рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский «недавно» отказался от мирных переговоров в Турции. Произошло это на следующий день после того, как согласие на встречу дала Россия, заявил российский лидер.

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Комментарии
31
Эд Хэммет
1 час
Третий год стремится как только может, а вот не получается, хоть ты тресни.
Torres
1 час
"не верю!" (с) /Станиславский/.
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