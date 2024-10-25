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Происшествия «ГАЗель» не выпустила трамвай с кольца на Дыбенко. Пробки скопились в обе стороны

«ГАЗель» не выпустила трамвай с кольца на Дыбенко. Пробки скопились в обе стороны

Трамвай и грузовой фургон не разъехались прямо на выезде с трамвайного кольца в Невском районе Петербурга. В итоге встал практический весь транспорт.

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Утром 25 октября на улице Дыбенко, у моста через Оккервиль, столкнулись грузовая «ГАЗель» и трамвай, сообщает очевидец в группе «Жизнь в Кудрово». Последний оказался подбит аккурат на выезде с кольца.

В итоге оказались перегорожены и сам выезд, и частично улица Дыбенко. По данным «Яндекс.Пробок», заторы у места ДТП собрались с обеих сторон.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», ДТП случилось в 9:51. Трамвай был без пассажиров, выезжал с конечной станции «Оккервиль» с включенным правым поворотником, когда произошло столкновение. Сейчас на месте работают сотрудники аварийно-восстановительной службы, МЧС и ГАИ. Движение трамваев отведено.

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