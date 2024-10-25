«ГАЗель» не выпустила трамвай с кольца на Дыбенко. Пробки скопились в обе стороны

Утром 25 октября на улице Дыбенко, у моста через Оккервиль, столкнулись грузовая «ГАЗель» и трамвай, сообщает очевидец в группе «Жизнь в Кудрово». Последний оказался подбит аккурат на выезде с кольца.

В итоге оказались перегорожены и сам выезд, и частично улица Дыбенко. По данным «Яндекс.Пробок», заторы у места ДТП собрались с обеих сторон.

Источник: «Яндекс.Карты»







Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», ДТП случилось в 9:51. Трамвай был без пассажиров, выезжал с конечной станции «Оккервиль» с включенным правым поворотником, когда произошло столкновение. Сейчас на месте работают сотрудники аварийно-восстановительной службы, МЧС и ГАИ. Движение трамваев отведено.