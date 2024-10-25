Путин: у нас нет инструментов, чтобы организовывать беспорядки на Западе

Москва не имеет отношения к беспорядкам на Западе, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком на полях саммита БРИКС в Казани, комментируя вопрос на пресс-конференции, не стоит ли Россия «за беспорядками в некоторых западных столицах».

«Это полная чушь. Нам еще только не хватало, да и инструментов у нас таких нет, организовывать там какие-то шествия, беспорядки. Полный бред какой-то», — сказал Путин.

«Это все для того, чтобы продвигать собственную повестку и уйти от ответственности за те фундаментальные ошибки, которые Запад делал в отношении других стран, стараясь во что бы то ни стало и любой ценой обеспечить свое доминирование», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что БРИКС работает на сотрудничество: «Мы ни с кем не боремся, мы не хотим никакой конфронтации».

«Просто мы идём своим путём, создаем новые инструменты, создаем новые механизмы сотрудничества и делаем это на основе равноправия и уважения друг к другу. Так и будем работать и дальше», — добавил Путин.

Милорад Додик на встрече заявил, что хотел бы, чтобы Республика Сербская участвовала в БРИКС в той или иной форме.

«Хотели бы также быть подключены в некой форме, которая была бы возможна, чтобы мы участвовали в этом объединении как Республика Сербская. Конечно, есть определенные возможности сделать это в Боснии и Герцеговине. Мы попробуем, это не зависит от нас, но мы попытаемся обеспечить определенную поддержку на уровне всей Боснии и Герцеговины», — сказал Додик.

Путин отметил, что сотрудничество России с Республикой Сербской развивается.

«Важно, что сотрудничество с Республикой Сербской носит практический характер, развивается в духе взаимного уважения, как и должно быть между братскими народами», — заявил Путин.



Саммит БРИКС прошёл в Казани с 22 по 24 октября. Сейчас в организацию входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Еще 24 государства в очереди на вступление. Белоруссия стала страной — партнером БРИКС.