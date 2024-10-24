Белоруссия стала страной-партнером БРИКС. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Известия», пишет агентство БЕЛТА в четверг, 24 октября.
«Мы стали партнерами — это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб», — заявил Лукашенко.
По словам президента Белоруссии, по итогам саммита «партнерами стали 12 или 13 государств, в том числе Беларусь». Однако для чего «придумали этот „предбанник“ в виде партнера», Лукашенко не понимает.
О том, что лидеры стран БРИКС определили список государств-партнеров объединения, накануне сообщал замглавы МИД Индии Дамму Рави. «Тот факт, что лидеры договорились окончательно сформулировать список стран-партнеров в расширенном составе БРИКС, встречен с удовлетворением. Условия также были доработаны», — заявлял Рави в ходе брифинга.
Саммит БРИКС стартовал в Казани 22 октября и завершается сегодня, 24 октября. Сейчас в организацию входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Еще 24 государства в очереди на вступление.
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