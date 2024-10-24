Белоруссия стала страной-партнером БРИКС. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Известия», пишет агентство БЕЛТА в четверг, 24 октября.

«Мы стали партнерами — это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб», — заявил Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, по итогам саммита «партнерами стали 12 или 13 государств, в том числе Беларусь». Однако для чего «придумали этот „предбанник“ в виде партнера», Лукашенко не понимает.