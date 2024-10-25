Плата за мощность. СК увидел в ЖКС № 1 Центрального района схему взяточничества

Гендиректор ЖКС № 1 Центрального района Александр Зуев обвиняется в том, что вместе с коллегами требовал у предпринимателя взятку. «Фонтанка» узнала подробности уголовного дела.

О том, что Зуев находится под домашним арестом, стало известно накануне. По данным «Фонтанки», уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ («Вымогательство взятки в составе группы лиц по предварительному сговору, при исполнении должностных полномочий, в значительном размере») и части 3 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в крупном размере») возбудили в Следственном комитете еще в июне. К этому моменту 37-летний Александр Зуев проработал на позиции гендиректора ЖКС № 1 Центрального района всего полгода. Сначала его допрашивали в качестве свидетеля, потом он перешел в статус подозреваемых.

Кроме Зуева фигурантами дела оказались еще два сотрудника ЖКС № 1 Центрального района: начальник участка ремонтно-восстановительных работ и ведущий специалист юридического отдела. Их обоих обвиняют в соучастии в схеме взяточничества. Один дал признательные показания и рассказал в подробностях, как все было. Другой отказался от дачи показаний.

По данным следствия, в июне начальник участка ремонтно-восстановительных работ во время переговоров с предпринимателем, который арендует нежилое помещение на Кирочной, 17б, предложил дать ему взятку в 200 тысяч рублей за выдачу технических условий на электроснабжение, необходимых документов и обеспечение работ по увеличению мощности электросети. Дальнейшие события уже контролировало главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции СК по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Начальник участка ремонтно-восстановительных работ, получив деньги, по данным оперативников, передал большую их часть (180 тысяч рублей) специалисту юридического отдела, который, как предполагалось, должен передать долю руководству ЖКС. После этого посредник и начальник участка ремонтно-восстановительных работ были задержаны. Кто именно из руководства задействован в схеме, следствие еще продолжает изучать.

Задержан Зуев был 9 октября, меру пресечения избирали 11 октября. Его защитники указывали на возможное нарушение регламента: срок задержания истек к моменту суда, а ходатайство о выборе меры пресечения поступило позже необходимого. Тем не менее Зуев явился в зал суда сам, его не потребовалось туда доставлять. И несмотря на то, что тучи постепенно сгущались, он оставался в Петербурге, на своей должности, и был задержан после возвращения из отпуска в Турции. Из известных материалов можно отметить, что его зарплата на должности гендиректора была заметно выше, чем общая сумма взятки, по которой возбуждено дело.

Представители СК и прокуратуры настаивали в суде на заключении Зуева под стражу. Однако судья Дзержинского районного суда учел несколько обстоятельств в его пользу. У мужчины трое несовершеннолетних детей, он живет вместе с семьей в своей квартире, у супругов есть стабильный доход. Безусловно, суд учел и то, что Зуев не скрывался от следствия и добровольно явился в суд.

Подозреваемому назначили домашний арест, который предполагает запрет на использование средств связи и общение с другими участниками дела, за исключением адвоката. Срок домашнего ареста установлен до 20 ноября.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как в Петербурге за получение взятки задержали главного инженера ЖКС № 3 Кировского района.