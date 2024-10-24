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Происшествия Таинственная «непрозрачность». Исчезнувший директор ЖКС №1 Центрального района оказался под арестом

Таинственная «непрозрачность». Исчезнувший директор ЖКС №1 Центрального района оказался под арестом

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1 комментарий

Под домашним арестом находится генеральный директор петербургского ЖКС №1 Центрального района Александр Зуев. Об этом стало известно «Фонтанке» 24 октября. Накануне горожане обратили внимание на странности с сервисами компании и подметили «пропажу» руководителя. В управлении этого ЖКС — 553 многоквартирных дома.

«Не прошло и года, как объявленный новым директором ЖКС Nº1 Центрального района Александр Владимирович Зуев пропал с экранов радаров. Информация о его назначении продвигалась под концепцией открытости нового управленца <…> Но, похоже, закончилось всё как обычно. Менее чем через год Александр Зуев удалил свою страницу в ВК. Номер телефона для вопросов и записи на приём сменился ещё раньше. Непрозрачность. Именно это слово должно претендовать в номинации „слово года“», — поделились размышлениями жители центрального района в группе «Литейный Life».

Горожане обратили внимание, что перестал работать сайт ЖКС №1 Центрального района. «Фонтанка» убедилась, что это действительно так. После 20 октября нет и новых публикаций в соцсетях компании.

По данным источников «Фонтанки», Александр Зуев был задержан и находится сейчас под домашним арестом. Что именно ему вменяют – пока неизвестно. Однако ЖКС, как минимум, нужен новый директор.

«ООО "Жилкомсервис №1 Центрального района" выполняет свою деятельность в соответствии с уставом и требованиями действующего законодательства. Назначение исполняющего обязанности директора относится к компетенции совета директоров управляющей компании», – рассказали в пресс-службе районной администрации.

Зуев стал директором ЖКС №1 Центрального района в ноябре 2023, до этого он семь лет работал в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Дозвониться до него "Фонтанке" объяснимо не удалось.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о задержании бухгалтера ЖКС №1 Кировского района после ареста директора.

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Комментарии
1
282145337
3 минуты
<…> Нет такой пунктуации в русском языке. Если пропущена часть цитаты, ставится многоточие. < (меньше) и > (больше) - математические знаки, не ставятся никогда. После знака № ставится пробел.
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