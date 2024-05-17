В Петербурге идет строительство Большого Смоленского моста. Посмотрите, как ведутся работы на основных опорах

В Петербурге идет строительство Большого Смоленского моста. Сейчас работы ведутся в зоне разводного пролета — в самой середине русла. Установлены специальные опознавательные знаки для прохода судов и защитные конструкции во избежание наезда.
На фотографиях, опубликованных правительством города 17 мая, можно увидеть, как ведутся работы на основных опорах моста. Всего их по плану 10.
«Помимо моста, будет построено три крупные развязки, интегрирующие переправу в существующую улично-дорожную сеть», — уточнили в правительстве.
Речь идет об объектах на проспекте Обуховской Обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом.
У будущего моста планируется шесть полос автомобильного и две — трамвайного движения, тротуары и велодорожка. Переправа вместе с развязками составит 1,6 километра в длину, а высота центральной части над водой — 15 метров. Строительство должно завершиться в 2029 году.
Ранее компания «Дороги и мосты» подписала контракт с петербургской Дирекцией транспортного строительства на сооружение Большого Смоленского моста. Он будет стоить почти 40 миллиардов.