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    В Петербурге идет строительство Большого Смоленского моста. Посмотрите, как ведутся работы на основных опорах

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    В Петербурге идет строительство Большого Смоленского моста. Сейчас работы ведутся в зоне разводного пролета — в самой середине русла. Установлены специальные опознавательные знаки для прохода судов и защитные конструкции во избежание наезда.

    На фотографиях, опубликованных правительством города 17 мая, можно увидеть, как ведутся работы на основных опорах моста. Всего их по плану 10.

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    «Помимо моста, будет построено три крупные развязки, интегрирующие переправу в существующую улично-дорожную сеть», — уточнили в правительстве.

    Речь идет об объектах на проспекте Обуховской Обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом.

    У будущего моста планируется шесть полос автомобильного и две — трамвайного движения, тротуары и велодорожка. Переправа вместе с развязками составит 1,6 километра в длину, а высота центральной части над водой — 15 метров. Строительство должно завершиться в 2029 году.

    Ранее компания «Дороги и мосты» подписала контракт с петербургской Дирекцией транспортного строительства на сооружение Большого Смоленского моста. Он будет стоить почти 40 миллиардов.

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