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    В Новой Москве 16-летнего подростка подозревают в жестоком убийстве домработницы

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    В Новой Москве 16-летнего юношу подозревают в том, что он жестоко убил домработницу. Об этом 17 мая сообщил в телеграм-канале СК России.

    Тело женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружили в частном доме в поселке Первомайское. По версии следствия, у 67-летней домработницы произошел конфликт с подростком. Во время ссоры юноша нанес ей множественные удары ножом, от которых она скончалась.

    Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), следователи осматривают место преступления. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, среди которых дактилоскопические и судебно-медицинские.

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