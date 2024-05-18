В Новой Москве 16-летнего подростка подозревают в жестоком убийстве домработницы

В Новой Москве 16-летнего юношу подозревают в том, что он жестоко убил домработницу. Об этом 17 мая сообщил в телеграм-канале СК России.



Тело женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружили в частном доме в поселке Первомайское. По версии следствия, у 67-летней домработницы произошел конфликт с подростком. Во время ссоры юноша нанес ей множественные удары ножом, от которых она скончалась.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), следователи осматривают место преступления. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, среди которых дактилоскопические и судебно-медицинские.