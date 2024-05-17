В Госдуме предложили штрафовать на 15 тысяч рублей за курение в неположенных местах

В России предлагается в десять раз увеличить штрафы за курение в неположенных местах и на детских площадках. Проект изменений в кодекс административных правонарушений содержится в пакете антитабачных законопроектов, направленных в правительство и Верховный суд. Подробности 17 мая сообщил в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по молодежной политике Артём Метелев.



Штраф за курение в неположенных местах предлагается увеличить до 15 тысяч рублей, аналогичный проступок на детской площадке предлагается наказывать штрафом в 30 тысяч рублей. Также предлагается ввести новый штраф до 7 тысяч рублей для родителей за курение детей до 16 лет.

