В Госдуме предложили штрафовать на 15 тысяч рублей за курение в неположенных местах

В России предлагается в десять раз увеличить штрафы за курение в неположенных местах и на детских площадках. Проект изменений в кодекс административных правонарушений содержится в пакете антитабачных законопроектов, направленных в правительство и Верховный суд. Подробности 17 мая сообщил в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по молодежной политике Артём Метелев.
Штраф за курение в неположенных местах предлагается увеличить до 15 тысяч рублей, аналогичный проступок на детской площадке предлагается наказывать штрафом в 30 тысяч рублей. Также предлагается ввести новый штраф до 7 тысяч рублей для родителей за курение детей до 16 лет.
В настоящий момент статья 6.24 КоАП РФ за нарушение запрета на отдельных территориях, в помещениях и на объектах влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1500 рублей, и от 2000 до 3000 рублей за курение на детских площадках.