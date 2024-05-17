ЗСД Фест объединяет коллективы: 22 корпоративные команды готовятся к заезду

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Более 1 800 человек примут участие в этом году в ЗСД Фонтанка Фесте в составе корпоративных команд. И если все они готовы провести вечер субботы с коллегами по работе, значит, повод действительно достойный, а воспоминания о поездке по одной из самых красивых трасс города помогут еще больше сплотить коллектив.



Количество корпоративных участников на ЗСД Фонтанка Фесте растет: в прошлом году на старте собралось 1 200 человек, в 2024-м — в полтора раза больше. Среди них и команды организаторов — городского портала «Фонтанка.ру» и компаний «Магистраль Северной столицы» и АО «Западный скоростной диаметр». Естественно, «Фонтанка», поддерживая фирменный оранжевый цвет издания, выступит в «Нашем оранжевом» заезде.



Официальным командным партнером уже не первый год становится холдинг Setl Group — команда участвует в ЗСД Фонтанка Фесте с самого первого фестиваля.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«В нашем холдинге активно поддерживается тема спорта и здорового образа жизни. Многие сотрудники занимаются вместе тем или иным видом, у нас есть свои команды, которые участвуют в турнирах, — говорят в холдинге. — Есть те, кто занимается спортом, а есть просто любители активного образа жизни, которые любят погонять на велосипеде. Мы с самого начала участвуем в фестивале. И с каждым годом все больше и больше желающих прокатиться с ветерком в составе нашей корпоративной команды по ЗСД. В этом году попробуем проехать нашим сплоченным коллективом максимально возможное время вместе, ведь именно так лучше всего можно почувствовать поддержку коллег и друзей».



Самую большую команду по традиции соберет «Газпром нефть» — более 500 человек, среди которых участники программы лояльности сети АЗС «Газпромнефть», студенты петербургских вузов, атлеты Специальной олимпиады России и, конечно, сотрудники компании. Дистанцию, которую преодолеют участники команды, сеть АЗС «Газпромнефть» конвертирует в литры топлива и направит их на развитие инклюзивного спорта.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Всегда перед стартом есть чувство праздника. Это вдохновляет готовить креативные образы на велопарад, чтобы зарядить позитивной энергией других участников. Как в детстве, когда придумываешь костюм на Новый год, предвкушаешь елку и ждешь чуда. Так же и здесь — шанс пронестись над заливом на велосипеде и сделать потрясающие фото нашего города с необычных ракурсов выпадает раз в году. И организаторы все время приятно удивляют, каждый заезд — как в первый раз!» — поделилась эмоциями постоянная участница команды «Газпром нефти» Марьяна Алаева.



Спортивный тимбилдинг — тема заразительная, и компании каждый год осваивают новые горизонты, а на ЗСД Фонтанка Фесте появляются новые участники. В этом году команду собрал телеканал ТНТ, ставший официальным телепартнером фестиваля в 2024 году.

«В «Газпром-Медиа Холдинге» активно поддерживается здоровый образ жизни: участие в ГТО, спартакиадах, забегах, — рассказывает Елена Мельникова, руководитель отдела продвижения телеканала ТНТ. — Многие сотрудники занимаются спортом, на телеканалах все больше появляется спортивного контента, скоро запуск шоу «Титаны» на телеканале ТНТ, посвященный спорту и инновациям. В прошлом году команда Петербурга принимала участие в забегах. В этом году новая планка — мы командой с вами, на велозаезде! Планируем отлично провести время и показать хороший результат».



Проехать вместе по ЗСД хотят команды, работающие в самых разных отраслях.

«Для нас особенно важно быть частью активного спортивного сообщества во всех регионах присутствия, и участие в одном из крупнейших в России заездов, на который приезжают велосипедисты со всей страны, подходит для этого на все сто процентов, — говорит Елена Платонова, директор по коммуникациям ГК «А101». — ЗСД Фонтанка Фест помогает нам чувствовать пульс Петербурга, настроение самых пассионарных горожан, их эмоции, азарт и драйв».

Она отметила, что ГК «А101» полностью разделяет ценности фестиваля: во всех построенных районах компания поддерживает активных жителей, которые создают группы для занятий различными видами спорта.

«Мы стараемся создать такие возможности для всех вкусов и на любой кошелек. Это не только и не столько привлечение операторов фитнес-центров — многие активности у нас абсолютно бесплатные: мы строим современные футбольные и баскетбольные поля, оборудуем площадки для воркаута, скейтпарки, велосипедные дорожки. Так что можно сказать, что участие в ЗСД Фонтанка Фесте — это уникальная возможность пообщаться с близкими нам по духу людьми, — добавила Елена Платонова. — Наконец, это и объединяющий фактор для нашей команды. Чем чаще сотрудники взаимодействуют между собой в неформальной обстановке, тем теснее между ними контакт и лучше понимание».



Среди участников как «старожилы» ЗСД Фонтанка Феста, так и новички. На трассу выйдут команды официальных партнеров фестиваля: команда генерального радиопартнера «Европа плюс», команда сети гипермаркетов «О’КЕЙ» — каждый год именно около «О’КЕЙ» на Богатырском разворачивается фестивальный городок.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Также в ЗСД Фонтанка Фесте в 2024 году с нами команды:



ГК «А101», бренда «ЮМАТЕКС Термо», Ассоциации «Объединение строителей Санкт-Петербурга», Холдинга «РСТИ», сети АЗС «Татнефть», ИТ-холдинга Fplus, сети клиник «Скандинавия» и «Скандинавия АВА-ПЕТЕР», Группы «Самолет», Группы компаний «КВС», компании «Силовые машины», Инвестиционно-строительной группы «МАВИС», компании «Метрострой Северной столицы», Группы компаний «Алгоритм», франчайзинговой сети велоцентров «ВелоДрайв», Группы компаний «Полис».



Если вы тоже хотите прокатиться по ЗСД вместе с коллегами — еще есть возможность успеть зарегистрировать свою корпоративную команду. Для этого необходимо обратиться к организаторам по телефонам: +7 911 912 44 48 или +7 (812) 416−777−3, доб. 313, или написать по электронной почте ed@fontanka.ru.

До встречи на ЗСД Фонтанка Фесте 25 мая!

