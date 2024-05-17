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    Причиной взрыва в Военной академии имени Буденного стал боеприпас времен Великой Отечественной войны

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    Причиной взрыва в Военной академии связи им. С.М. Буденного в Петербурге стала произвольная детонация 76-мм боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщает 17 мая Ленинградский военный округ.

    Напомним, взрыв в Академии связи имени Буденного на улице Обручевых прогремел вечером в пятницу. О громком хлопке около 20:00 сообщили очевидцы в дежурную часть Калининского района. На месте происшествия наблюдалось скопление автомобилей скорой помощи и пожарных.

    В сообщении ЛенВо уточняется, что взрыв произошел на хозяйственной территории академии в ходе проведения очистки одного из подвальных помещений.

    «При выгрузке мусора в контейнер, произошел взрыв. В результате взрыва пострадало 7 военнослужащих. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение Минобороны России, где им оказывается вся необходимая врачебная помощь», — сказано в сообщении.

    По докладу с места происшествия — произошла произвольная детонация 76-мм боеприпаса времен ВОВ. На месте происшествия работают представители командования Ленинградского военного округа.

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