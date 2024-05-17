Причиной взрыва в Военной академии имени Буденного стал боеприпас времен Великой Отечественной войны

Причиной взрыва в Военной академии связи им. С.М. Буденного в Петербурге стала произвольная детонация 76-мм боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщает 17 мая Ленинградский военный округ.



Напомним, взрыв в Академии связи имени Буденного на улице Обручевых прогремел вечером в пятницу. О громком хлопке около 20:00 сообщили очевидцы в дежурную часть Калининского района. На месте происшествия наблюдалось скопление автомобилей скорой помощи и пожарных.

В сообщении ЛенВо уточняется, что взрыв произошел на хозяйственной территории академии в ходе проведения очистки одного из подвальных помещений.