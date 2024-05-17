Глава МЧС хочет, чтобы за паводком в России следил искусственный интеллект

Глава МЧС России Александр Куренков поручил провести анализ применения искусственного интеллекта (ИИ) и космического мониторинга для прогноза паводков. Об этом он заявил 17 мая на заседании правительственной комиссии, передает ТАСС.
Напомним, паводок-2024 в нескольких регионах России стал экстремальным. Даже в Карелии перекрыли часть трассы «Кола» на подъезде к Петрозаводску. Всего весенним половодьем было подтоплено более 13 тысяч жилых домов, почти 20 тысяч приусадебных участков, 146 мостов. Бóльшая часть — 12,8 тысячи домов — были затоплены в Оренбургской области.
«Фонтанка» писала, как люди спасались сами и спасали своих питомцев, например, в Оренбурге после паводка пришлось снимать с балкона коня.
«Необходимо работать над мерами, которые не позволят допустить повторение такой ситуации в дальнейшем», — сказал глава МЧС в ходе заседания комиссии.
На совещании было отмечено, что работа водохранилищ может оказать «существенное влияние» на формирование паводка.
«Особенно интересны такие вопросы, как кто, на основании чего и в какой момент принимает решение о заблаговременной сработке в целях образования свободной емкости», — цитирует Куренкова ТАСС.
Министр также отметил, что именно от качественного прогноза зависит подготовка к паводку. Росгидромету поручено провести анализ и выработать конкретные предложения, в том числе по использованию космического мониторинга и ИИ.