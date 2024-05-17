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    Глава МЧС хочет, чтобы за паводком в России следил искусственный интеллект

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    Глава МЧС России Александр Куренков поручил провести анализ применения искусственного интеллекта (ИИ) и космического мониторинга для прогноза паводков. Об этом он заявил 17 мая на заседании правительственной комиссии, передает ТАСС.

    Напомним, паводок-2024 в нескольких регионах России стал экстремальным. Даже в Карелии перекрыли часть трассы «Кола» на подъезде к Петрозаводску. Всего весенним половодьем было подтоплено более 13 тысяч жилых домов, почти 20 тысяч приусадебных участков, 146 мостов. Бóльшая часть — 12,8 тысячи домов — были затоплены в Оренбургской области.

    «Фонтанка» писала, как люди спасались сами и спасали своих питомцев, например, в Оренбурге после паводка пришлось снимать с балкона коня.

    «Необходимо работать над мерами, которые не позволят допустить повторение такой ситуации в дальнейшем», — сказал глава МЧС в ходе заседания комиссии.

    На совещании было отмечено, что работа водохранилищ может оказать «существенное влияние» на формирование паводка.

    «Особенно интересны такие вопросы, как кто, на основании чего и в какой момент принимает решение о заблаговременной сработке в целях образования свободной емкости», — цитирует Куренкова ТАСС.

    Министр также отметил, что именно от качественного прогноза зависит подготовка к паводку. Росгидромету поручено провести анализ и выработать конкретные предложения, в том числе по использованию космического мониторинга и ИИ.

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    МЧСПаводок
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