Паводок добрался до Карелии: перекрыта трасса «Кола» под Петрозаводском

Автор: Инна Колыхматова / ВКонтакте
Подъезд к столице Карелии Петрозаводску, входящий в состав федеральной трассы Р-21 «Кола», перекрыт из-за паводка на прилегающей территории. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Кола».
Ограничения на участке «Колы» введены с 3 часов ночи 16 апреля. Предположительно, прилегающую к трассе территорию подтопило из-за недостаточной пропускной способности водопропускной трубы на улично-дорожной сети Петрозаводска, добавляют дорожники.
Как уточняют в ГИБДД Карелии, перекрыт участок с 3-го по 8-й километр федеральной трассы. Транспорт направляют в объезд закрытого участка по Пряжинскому шоссе, Сулажгорской улице и улице Сулажгорские Высоты. Как пишет «СТОЛИЦА на Onego.ru», из-за перекрытия на выезде из Петрозаводска утром образовалась гигантская пробка.
По словам главы Петрозаводска Инны Колыхматовой, из-за паводка подтапливает городские объекты и частный сектор. Из-за поднятия уровня воды в реке Лососинке перекрыт пешеходный мост в Якорном парке. Подтапливаются жилые дома вблизи реки Неглинки. В Прионежском районе Карелии введен режим повышенной готовности, сообщил глава администрации Григорий Шемет.
Накануне МЧС России сообщало, что из-за паводка подтоплены более 15 тысяч домов в 33 регионах России. Особенно сильно вода ударила по Оренбургской области. Эвакуироваться призывают и жителей Кургана.