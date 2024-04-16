    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 4

    2 м/с, ю-з

    748мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.59eur99.79

    Паводок добрался до Карелии: перекрыта трасса «Кола» под Петрозаводском

    3785
    3 комментария

    Автор: Инна Колыхматова / ВКонтакте

    Подъезд к столице Карелии Петрозаводску, входящий в состав федеральной трассы Р-21 «Кола», перекрыт из-за паводка на прилегающей территории. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Кола».

    Ограничения на участке «Колы» введены с 3 часов ночи 16 апреля. Предположительно, прилегающую к трассе территорию подтопило из-за недостаточной пропускной способности водопропускной трубы на улично-дорожной сети Петрозаводска, добавляют дорожники.

    Как уточняют в ГИБДД Карелии, перекрыт участок с 3-го по 8-й километр федеральной трассы. Транспорт направляют в объезд закрытого участка по Пряжинскому шоссе, Сулажгорской улице и улице Сулажгорские Высоты. Как пишет «СТОЛИЦА на Onego.ru», из-за перекрытия на выезде из Петрозаводска утром образовалась гигантская пробка.

    По словам главы Петрозаводска Инны Колыхматовой, из-за паводка подтапливает городские объекты и частный сектор. Из-за поднятия уровня воды в реке Лососинке перекрыт пешеходный мост в Якорном парке. Подтапливаются жилые дома вблизи реки Неглинки. В Прионежском районе Карелии введен режим повышенной готовности, сообщил глава администрации Григорий Шемет.

    Накануне МЧС России сообщало, что из-за паводка подтоплены более 15 тысяч домов в 33 регионах России. Особенно сильно вода ударила по Оренбургской области. Эвакуироваться призывают и жителей Кургана.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КарелияПаводокТрасса Р-21 КолаПоловодье
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close