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    В 33 субъектах России подтопленными остаются почти 16 тысяч жилых домов

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    Сейчас в 33 субъектах России подтопленными остаются больше 15 800 жилых и дачных домов. Об этом 15 апреля сообщает МЧС России.

    Помимо количества домов, где вода все еще не ушла, министерство опубликовало несколько других данных. Около 28 тысяч приусадебных участков, 111 низководных мостов и 84 участка дорог продолжают находиться во власти водной стихии.

    Сегодня администрация Кургана обратилась к жителям отдельных микрорайонов и попросила их срочно эвакуироваться из-за повышения уровня воды. Утром понедельника больше 12 тысяч человек были эвакуированы из населенных пунктов, куда вода уже дошла.

    В Оренбурге, несмотря на снижение уровня воды, за сутки подтопило две тысячи домов. Люди также покидают опасные районы.

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