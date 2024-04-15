    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 3

    2 м/с, зап

    741мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd93.44eur99.73

    В Оренбурге за сутки подтопило 2 тысячи домов и участков, людей продолжают эвакуировать

    1704
    3 комментария

    Глава МЧС России Александр Куренков вылетел из Омска снова в Оренбургскую область, где действует федеральный уровень реагирования на ЧС. Куренков посетит наиболее пострадавший от паводка Орск, в пункте временного размещения встретится с инициативной группой орчан, пострадавших от последствий паводка, сообщает МЧС.

    В Оренбурге, несмотря на снижение воды, по данным администрации, число подтопленных домов за сутки увеличилось на тысячу (5503, по данным на 8:00 15 апреля) и на столько же — число приусадебных участков (до 10 656). Эвакуированы 1708 человек, в том числе 170 детей. За последние сутки были эвакуированы 28 человек, четверо из которых дети. В ПВР за минувшие сутки прибыли ещё 33 человека, сейчас в них остаются 297 человек, в том числе 96 детей.

    «В аварийно-спасательных работах задействованы 400 человек, 113 единиц техники, 20 плавсредств и 3 беспилотных летательных аппарата. Подтопленные районы и территории круглосуточно патрулируют сотрудники полиции», — отмечается в сообщении.

    Для проведения своевременной эвакуации направлены автобусы и плавсредства в село Краснохолм, поселки Красный Партизан и Троицкий.

    Как уже сообщалось, уровень воды в реке Урале у Оренбурга 15 апреля в 6:00 по местному времени составил 1171 см, за сутки он упал на 14 см. Уровень воды в реке Сакмаре за сутки снизился на 2 см и пребывает на отметке 736 см.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПаводокПоловодьеОренбург
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close