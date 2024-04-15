В Оренбурге за сутки подтопило 2 тысячи домов и участков, людей продолжают эвакуировать

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел из Омска снова в Оренбургскую область, где действует федеральный уровень реагирования на ЧС. Куренков посетит наиболее пострадавший от паводка Орск, в пункте временного размещения встретится с инициативной группой орчан, пострадавших от последствий паводка, сообщает МЧС.



В Оренбурге, несмотря на снижение воды, по данным администрации, число подтопленных домов за сутки увеличилось на тысячу (5503, по данным на 8:00 15 апреля) и на столько же — число приусадебных участков (до 10 656 ). Эвакуированы 1708 человек, в том числе 170 детей. За последние сутки были эвакуированы 28 человек, четверо из которых дети. В ПВР за минувшие сутки прибыли ещё 33 человека, сейчас в них остаются 297 человек, в том числе 96 детей.