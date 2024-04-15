В Оренбурге за сутки подтопило 2 тысячи домов и участков, людей продолжают эвакуировать

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел из Омска снова в Оренбургскую область, где действует федеральный уровень реагирования на ЧС. Куренков посетит наиболее пострадавший от паводка Орск, в пункте временного размещения встретится с инициативной группой орчан, пострадавших от последствий паводка, сообщает МЧС.
В Оренбурге, несмотря на снижение воды, по данным администрации, число подтопленных домов за сутки увеличилось на тысячу (5503, по данным на 8:00 15 апреля) и на столько же — число приусадебных участков (до
«В аварийно-спасательных работах задействованы 400 человек, 113 единиц техники, 20 плавсредств и 3 беспилотных летательных аппарата. Подтопленные районы и территории круглосуточно патрулируют сотрудники полиции», — отмечается в сообщении.
Для проведения своевременной эвакуации направлены автобусы и плавсредства в село Краснохолм, поселки Красный Партизан и Троицкий.
Как уже сообщалось, уровень воды в реке Урале у Оренбурга 15 апреля в 6:00 по местному времени составил 1171 см, за сутки он упал на 14 см. Уровень воды в реке Сакмаре за сутки снизился на 2 см и пребывает на отметке 736 см.