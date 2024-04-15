Паводки в России: в Томске вода прибавила 99 см, в Кургане — 140 см

Паводки усиливаются в некоторых регионах России. В Томске уровень воды в реке Томь около Лагерного сада за сутки поднялся на 99 см и составляет 860 см, до критической отметки осталось 30 см. Превышение опасной отметки фиксируется в районе села Никольское: за сутки уровень вода прибавила 45 см и достигла 952 см при опасной отметке 864 см, сообщает региональное ГУ МЧС. В Томском районе в селах и садоводческих товариществах — почти 140 подтопленных домов, эвакуировано 84 человека.

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки поднялся с 491 см (14 апреля в 6:00 мск) до до 631 см (15 апреля на 6:00 мск), информирует горадминистрация.