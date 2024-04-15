Паводки в России: в Томске вода прибавила 99 см, в Кургане — 140 см

Паводки усиливаются в некоторых регионах России. В Томске уровень воды в реке Томь около Лагерного сада за сутки поднялся на 99 см и составляет 860 см, до критической отметки осталось 30 см. Превышение опасной отметки фиксируется в районе села Никольское: за сутки уровень вода прибавила 45 см и достигла 952 см при опасной отметке 864 см, сообщает региональное ГУ МЧС. В Томском районе в селах и садоводческих товариществах — почти 140 подтопленных домов, эвакуировано 84 человека.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки поднялся с 491 см (14 апреля в 6:00 мск) до до 631 см (15 апреля на 6:00 мск), информирует горадминистрация.
В Улан-Удэ из-за затора на реке Селенга затопило 35 приусадебных участков в СНТ «Академия», в двух домах вода поднялась выше полов, сообщил мэр города Игорь Шутенков.
В Иволгинском районе Бурятии, где из-за паводка на реке Селенга подтоплено несколько приусадебных участков, развернуты пункты временного размещения. В ночь на 15 апреля из-за ледового затора паводковые воды подтопили 11 приусадебных участков, эвакуировано 22 человека, в том числе шесть детей. Саперы планируют провести взрывы, чтобы освободить русло реки.
По данным МЧС, угроза возникновения ЧС в связи с прохождением паводка существует на реках Иня, Бердь, Тара и Тартас в Новосибирской области.
В Приморье из-за перелива глубиной 40 см ограничено движение легковых автомобилей на участке краевой автодороги Дальнереченск — Ариадное, сообщает правительство Приморья.
В Оренбурге уровень воды в реке Урал за сутки снизился на 14 см — до 1171 см на 8:00 15 апреля, сообщают местные власти. В Орске школьники вернулись к очным занятиям, закрытыми останутся только 9 учебных заведений,
передаёт РИА Новости.