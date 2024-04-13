Река Урал в Оренбурге поднялась почти на 12 метров. В городе укрепляют дамбу и продолжают эвакуировать людей

В Оренбурге по данным на 16 часов 13 апреля (14.00 мск) уровень воды в реке Урал поднялся до 1185 см. За последние 22 часа отметка выросла на 31 см. Об этом сообщила администрация города в телеграм-канале.



За два часа, с 14 до 16 часов, уровень воды в реке Урал увеличился на 2 см, рассказали в администрации со ссылкой на данные оренбургского Гидрометцентра. Еще вечером накануне отметка равнялась 1134 см.



У села Татарская Каргала в Оренбургской области снижается уровень реки Сакмара, за два часа «минус» составил 3 см.

