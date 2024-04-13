Река Урал в Оренбурге поднялась почти на 12 метров. В городе укрепляют дамбу и продолжают эвакуировать людей

В Оренбурге по данным на 16 часов 13 апреля (14.00 мск) уровень воды в реке Урал поднялся до 1185 см. За последние 22 часа отметка выросла на 31 см. Об этом сообщила администрация города в телеграм-канале.
За два часа, с 14 до 16 часов, уровень воды в реке Урал увеличился на 2 см, рассказали в администрации со ссылкой на данные оренбургского Гидрометцентра. Еще вечером накануне отметка равнялась 1134 см.
У села Татарская Каргала в Оренбургской области снижается уровень реки Сакмара, за два часа «минус» составил 3 см.
«Роскосмос» сообщил, что продолжает мониторить ситуацию в Оренбуржье со спутника.
Из села Нежинка под Оренбургом эвакуируют людей, населенный пункт частично затоплен, передает РИА Новости. Агентство приводит свидетельства жителей: вода в селе поднялась на 2 метра всего за три дня.
В Орске, который серьезнее всего пострадал от разгула паводка, по утренним данным, которые привел губернатор области Денис Паслер, вода в Урале упала на 23 см, но обстановка остается сложной. В субботу в городе начала работать комиссия, которой предстоит оценить ущерб от прорыва дамбы.
Госкорпорация «Роскосмос»
В Курганской области паводок приближается к столице региона и к населённому пункту Бараба. Губернатор Вадим Шумков призвал жителей срочно эвакуироваться. «Власти ведут работы по соединению и повышению дамб в целом ряде муниципалитетов», — рассказал глава области.
Кроме того, на Алтае не исключена вероятность второй волны паводков, об этом в телеграм-канале МЧС рассказал глава ведомства Александр Куренков.
В Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС регионального уровня 4 апреля, три дня спустя ситцуацию квалифицировали на ЧС федерального характера. Предварительный ущерб от стихии в регионе оценивается в 40 млрд рублей.