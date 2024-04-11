Предварительный ущерб от оренбургских паводков превысил 40 млрд рублей. Цифра может вырасти

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер оценил ущерб от паводков в регионе в 40 миллиардов рублей. Такую сумму он назвал на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг, 11 апреля.

«Понятно, что это предварительно, потому что вода еще не отошла и к полноценному расследованию мы не приступили», — добавил губернатор.

Глава региона также уточнил, что в предстоящие сутки ожидается повышение уровня Урала в районе Оренбурга. По прогнозу, может подтопить 3,5 тысячи домов.

В совещании с президентом также участвуют губернаторы Курганской и Тюменской областей, пострадавших от паводков.