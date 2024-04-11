Предварительный ущерб от оренбургских паводков превысил 40 млрд рублей. Цифра может вырасти

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер оценил ущерб от паводков в регионе в 40 миллиардов рублей. Такую сумму он назвал на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг, 11 апреля.
«Понятно, что это предварительно, потому что вода еще не отошла и к полноценному расследованию мы не приступили», — добавил губернатор.
Глава региона также уточнил, что в предстоящие сутки ожидается повышение уровня Урала в районе Оренбурга. По прогнозу, может подтопить 3,5 тысячи домов.
В совещании с президентом также участвуют губернаторы Курганской и Тюменской областей, пострадавших от паводков.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что власти региона проводят работы по укреплению дамбы общей длиной 30 км, которые должны быть завершены до конца дня.
Ранее стало известно, что более шести тысяч человек эвакуированы в Курганской области из-за паводков.