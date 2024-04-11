Экстремальный паводок в России: более 6 тысяч человек эвакуировали в Курганской области

Более шести тысяч человек эвакуированы в Курганской области из-за паводков, сообщает 11 апреля ТАСС со ссылкой на правительство региона.
«В 17 пунктах временного размещения (ПВР) находятся 818 человек, в том числе 222 ребенка. Эвакуированы 6267 человек», — цитирует агентство сообщение курганских чиновников.
В Оренбургской области значительно сократили сброс из Ириклинского водохранилища, сообщил губернатор Денис Паслер.
«Гидроузел начал сбрасывать по 720 кубометров в секунду. С пиковой нагрузки 5 апреля мы сократили сброс в 3 раза. Эти меры влияют на снижение Урала в Оренбуржье», — написал Паслер в своем тг-канале.
Впрочем, ситуация в Оренбургской области все еще остается серьезной. За минувшие сутки вода в реке Урал прибавила
В Оренбурге сегодня обследуют подтопленные территории вдоль реки Урал — там могут находиться люди, не успевшие вовремя покинуть свои дома.
Напомним, из-за экстремального паводка режим ЧС введён также в Тюменской области и в Курганской области. Частично затоплены Самарская, Брянская, Московская области, Алтайский край, под угрозой остается Челябинская область. По данным оперативных служб, в общей сложности в России в зоны подтопления попали более 13 тысяч домов.