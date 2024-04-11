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    Экстремальный паводок в России: более 6 тысяч человек эвакуировали в Курганской области

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    Более шести тысяч человек эвакуированы в Курганской области из-за паводков, сообщает 11 апреля ТАСС со ссылкой на правительство региона.

    «В 17 пунктах временного размещения (ПВР) находятся 818 человек, в том числе 222 ребенка. Эвакуированы 6267 человек», — цитирует агентство сообщение курганских чиновников.

    В Оренбургской области значительно сократили сброс из Ириклинского водохранилища, сообщил губернатор Денис Паслер.

    «Гидроузел начал сбрасывать по 720 кубометров в секунду. С пиковой нагрузки 5 апреля мы сократили сброс в 3 раза. Эти меры влияют на снижение Урала в Оренбуржье», — написал Паслер в своем тг-канале.

    Впрочем, ситуация в Оренбургской области все еще остается серьезной. За минувшие сутки вода в реке Урал прибавила 82 сантиметра, а за два часа — 6 сантиметров. По данным оренбургского гидрометцентра на 8:00 мск 11 апреля, уровень воды составляет 1060 сантиметров, критическая отметка превышена на 130 сантиметров.

    В Оренбурге сегодня обследуют подтопленные территории вдоль реки Урал — там могут находиться люди, не успевшие вовремя покинуть свои дома.

    Напомним, из-за экстремального паводка режим ЧС введён также в Тюменской области и в Курганской области. Частично затоплены Самарская, Брянская, Московская области, Алтайский край, под угрозой остается Челябинская область. По данным оперативных служб, в общей сложности в России в зоны подтопления попали более 13 тысяч домов.

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