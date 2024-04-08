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    Из-за паводка в Тюменской области вводят режим ЧС

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    В Тюменской области ожидают весенний паводок масштабов чрезвычайной ситуации. Постановление о введении режима ЧС подготовило региональное правительство, сообщает 8 апреля 72.RU.

    Согласно документу, режим чрезвычайной ситуации регионального уровня вводится в Тюменской области с полудня 8 апреля. В связи с этим органы управления и силы территориальной РСЧС должны следить за состоянием окружающей среды и прогнозировать развитие чрезвычайной ситуации, уточнить планы эвакуации населения, проверить пункты временного размещения населения на случай эвакуации, создать резервы техники и организовать подворовый обход для информирования населения.

    Зона ЧС устанавливается в границах Тюменской области. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации предлагается назначить заместителя губернатора и главу областного департамента агропромышленного комплекса Владимира Чейметова. Чтобы документ вступил в силу, его должен подписать губернатор Тюменской области Александр Моор.

    Накануне Росгидромет сообщал о вероятном превышении исторического максимума половодья на реке Ишим в Тюменской области. По прогнозу, неблагоприятную отметку вода превысит уже в середине апреля, а к концу месяца паводок достигнет пика, писал ТАСС. Президент России Владимир Путин поручил главам Тюменской и Курганской областей заранее подготовиться к паводку, а главе МВД Владимиру Колокольцеву — обеспечить порядок и охрану имущества людей на территориях, которые попали или попадут в зону паводка.

    Сейчас с последствиями половодья борются в Оренбургской области. Ситуацию в регионе признали ЧС федерального масштаба. По данным на 22:00 7 апреля, в Оренбуржье были подтоплены более 10 тысяч жилых домов и почти 18,5 тысяч приусадебных участков. Уровень воды в реке Урал достиг 864 см. Подробнее читайте на «Фонтанке».

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    Тюменская областьПаводок
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