    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 1

    2 м/с, южн

    763мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.42eur100.13

    Паводок в Оренбургской области отнесли к ЧС федерального характера

    531
    3 комментария

    Правительственная комиссия приняла решение признать паводок на территории Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального характера. Соответствующее решение было принято правительственной комиссией во главе с руководителем МЧС Александром Куренковым.

    Решение позволяет установить федеральный уровень реагирования на ЧС, передает ТАСС 7 апреля.

    Ситуацию в Орске глава МЧС назвал критической: «Критическая ситуация сложилась в городе Орске, где произошло разрушение защитных сооружений на реке Урал» (цитата по «Интерфаксу»).

    Напомним, что, по словам главы Оренбурга, в ближайшие дни вода будет только прибывать.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПаводокОренбургская областьОрск
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    kolpankolpan07 Апр 2024 в 13:01
    А что там за миллиард -земли насыпали? Вот воровство то вскроется! Немало сядет и надолго. За такие деньги из Титана можно было сделать. Так все надо проверить, их таких дамб земляных тысячи.Глядишь пару сводных полков на СВО соберут из прохиндеев.
    +0−0
    Гость07 Апр 2024 в 12:40
    А надо просто потерпеть. Деды с прадедами и не такое терпели.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close