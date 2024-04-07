Паводок в Оренбургской области отнесли к ЧС федерального характера

Правительственная комиссия приняла решение признать паводок на территории Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального характера. Соответствующее решение было принято правительственной комиссией во главе с руководителем МЧС Александром Куренковым.
Решение позволяет установить федеральный уровень реагирования на ЧС, передает ТАСС
Ситуацию в Орске глава МЧС назвал критической: «Критическая ситуация сложилась в городе Орске, где произошло разрушение защитных сооружений на реке Урал» (цитата по «Интерфаксу»).
Напомним, что, по словам главы Оренбурга, в ближайшие дни вода будет только прибывать.