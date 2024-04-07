    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 1

    2 м/с, южн

    763мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.42eur100.13

    Глава Оренбурга Салмин: «Паводковая ситуация остается критической»

    1097
    3 комментария

    Вода прибывает, в ближайшее время ее уровень продолжит расти. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Оренбурга Сергей Салмин.

    «В тех районах, которые находятся в зоне подтопления в пойме Урала и Сакмары, в ближайшее время продолжатся отключения электроэнергии», — отметил он.

    По словам Салмина, отключение электричества для местных жителей должно стать сигналом: необходимо срочно эвакуироваться. Глава города призывает не забывать при этом о документах и ценных вещах.

    Салмин отметил, что водоканал Оренбурга работает в режиме паводка. Вода в домах питьевая, но из-за обеззараживания воды может быть специфический запах. «Вода в кране — питьевая, соответствует всем санитарным требованиям, перед употреблением рекомендуем ее кипятить», — добавил он.

    Утром 7 апреля в регион прибыл глава МЧС России Куренков. Роспотребнадзор призывал обратить особое внимание на качество питьевой воды в регионе.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПаводокОренбург
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    Гость07 Апр 2024 в 12:21
    А жилые дома в русле реки построены что ли? Что тебе в жерле вулкана?
    +0−0
    Гость07 Апр 2024 в 11:34
    Кстати плотина когда была построена? Наверняка коммунисты виноваты. А если нет, то это явно проделки бидона. И вообще следы заказчика наверняка ведут к небратьям.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close