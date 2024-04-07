Глава Оренбурга Салмин: «Паводковая ситуация остается критической»

Вода прибывает, в ближайшее время ее уровень продолжит расти. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Оренбурга Сергей Салмин.



«В тех районах, которые находятся в зоне подтопления в пойме Урала и Сакмары, в ближайшее время продолжатся отключения электроэнергии», — отметил он.



По словам Салмина, отключение электричества для местных жителей должно стать сигналом: необходимо срочно эвакуироваться. Глава города призывает не забывать при этом о документах и ценных вещах.



Салмин отметил, что водоканал Оренбурга работает в режиме паводка. Вода в домах питьевая, но из-за обеззараживания воды может быть специфический запах. «Вода в кране — питьевая, соответствует всем санитарным требованиям, перед употреблением рекомендуем ее кипятить», — добавил он.

