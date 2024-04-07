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    В Оренбургской области Роспотребнадзор обратил внимание на качество питьевой воды

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    5 комментариев

    В Роспотребнадзоре прошло совещание, посвященное качеству питьевой воды в Оренбургской области после подтопления водозаборов. В ведомстве заявили о необходимости вести контроль качества пищевых продуктов и воды в пунктах временного размещения. Об этом 7 апреля Роспотребнадзор сообщает в своем телеграм-канале.

    Особое внимание качеству воды глава ведомства Анна Попова призвала уделить в районах подтопления. Сутками ранее правительство региона заявило, что качество воды из централизованных источников в Оренбуржье соответствует нормам

    Прокуратура региона проверит обоснованность ценообразования на продукты первой необходимости после того, как в СМИ стала появляться информация о скачке цен на питьевую воду, Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

    В Оренбургскую область прибыл глава МЧС Александр Куренков. Он рассказал ТАСС, что в Орске наиболее сложная ситуация в Ленинском районе и районе Старого города.

    «В ближайшее время оценка обстановки будет проведена. Всё, что будет необходимо, мы довезем», — подчеркнул министр.

    Правительство региона сообщило, что половодье, по данным на утро воскресенья, охватило 27 муниципальных образований. Эвакуированы 4064 человека, в том числе 885 детей. В 8816 жилых домах нарушено энергоснабжение. ТАСС со ссылкой на пресс-службу региона дополняет, что число находящихся в зоне подтопления жилых домов увеличилось до 6,6 тысячи.

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    Комментарии 5

    Гость07 Апр 2024 в 12:43
    а зачем вам еще что-то: вода, еда , кров- к вам целый министр со свитой приехал...А была бы у этих слуг зарплата поменьше, то и дамбу построили не с г и палок, а добротную. А так денег нет- вы держитесь и хорошего вам настроение содержащие слуг.
    +0−0
    Гость07 Апр 2024 в 12:41
    да что вы говорите. а еще Волга впадает в Каспийское море, знаете?
    +0−0
    Гость07 Апр 2024 в 11:24
    Призвала.... Ну хоть так!
    +0−0
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