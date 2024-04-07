В Оренбургской области Роспотребнадзор обратил внимание на качество питьевой воды

В Роспотребнадзоре прошло совещание, посвященное качеству питьевой воды в Оренбургской области после подтопления водозаборов. В ведомстве заявили о необходимости вести контроль качества пищевых продуктов и воды в пунктах временного размещения. Об этом 7 апреля Роспотребнадзор сообщает в своем телеграм-канале.



Особое внимание качеству воды глава ведомства Анна Попова призвала уделить в районах подтопления. Сутками ранее правительство региона заявило, что качество воды из централизованных источников в Оренбуржье соответствует нормам



Прокуратура региона проверит обоснованность ценообразования на продукты первой необходимости после того, как в СМИ стала появляться информация о скачке цен на питьевую воду, Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

