В Оренбургской области Роспотребнадзор обратил внимание на качество питьевой воды

В Роспотребнадзоре прошло совещание, посвященное качеству питьевой воды в Оренбургской области после подтопления водозаборов. В ведомстве заявили о необходимости вести контроль качества пищевых продуктов и воды в пунктах временного размещения. Об этом 7 апреля Роспотребнадзор сообщает в своем телеграм-канале.
Особое внимание качеству воды глава ведомства Анна Попова призвала уделить в районах подтопления. Сутками ранее правительство региона заявило, что качество воды из централизованных источников в Оренбуржье соответствует нормам
Прокуратура региона проверит обоснованность ценообразования на продукты первой необходимости после того, как в СМИ стала появляться информация о скачке цен на питьевую воду, Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
В Оренбургскую область прибыл глава МЧС Александр Куренков. Он рассказал ТАСС, что в Орске наиболее сложная ситуация в Ленинском районе и районе Старого города.
«В ближайшее время оценка обстановки будет проведена. Всё, что будет необходимо, мы довезем», — подчеркнул министр.
Правительство региона сообщило, что половодье, по данным на утро воскресенья, охватило 27 муниципальных образований. Эвакуированы 4064 человека, в том числе 885 детей. В 8816 жилых домах нарушено энергоснабжение. ТАСС со ссылкой на пресс-службу региона дополняет, что число находящихся в зоне подтопления жилых домов увеличилось до 6,6 тысячи.