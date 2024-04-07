В Орск прибыл глава МЧС. Власти Оренбурга заявили об ухудшении паводковой ситуации

МЧС России
Более 700 спасателей МЧС России круглосуточно помогают жителям Орска. В регион 7 апреля прибыл глава ведомства Александр Куренков.
Как сообщает пресс-служба МЧС России, Куренков будет лично контролировать ликвидацию последствий произошедшего, а также координировать работу спасателей. В Орск уже прибыли дополнительные группировки отряда «Центроспас», ГУ МЧС России по Кировской области, Уральского института ГПС МЧС России.
Для эвакуации пострадавших спасатели используют плавающие транспортеры, в которые помещаются до 50 человек. Кроме того, используются моторные и надувные лодки.
Тем временем, власти Оренбурга заявили о том, что паводковая ситуация ухудшается.
«За сутки Урал у Оренбурга прибавил еще 28 сантиметров», — сообщили в администрации города.
К 9 утра воскресенье подтопленными оказались 1784 участка и 1347 домовладений. Эвакуировали 428 человек, среди которых 27 детей. Пятеро взрослых и ребенок доставлены в пункт временного размещения.
Глава города Сергей Салмин потребовал оренбуржцев, живущих в опасной зоне, эвакуироваться добровольно. Тех, кто не захочет это сделать, эвакуируют принудительно.
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