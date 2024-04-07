«Нам оказывает поддержку вся страна». Что известно о затоплении Орска по итогам 6 апреля

Паводок в Оренбуржье продолжает развиваться. Как сообщает пресс-служба области вечером 6 апреля, всего в регионе оказались подтоплены 102 населенных пункта и 9 СНТ — 6132 жилых дома, 9643 приусадебных участка. Эвакуировано 4402 человека, в том числе 1115 детей.

Что известно о затоплении Орска по итогам субботы, 6 апреля: В 12 населенных пунктах нарушено энергоснабжение, в 7 из них населенных пунктов обеспечены электроэнергией с использованием резервных источников электропитания, в пяти это пока невозможно. Отрезано 153 населенных пункта, 44 моста и 107 участков автомобильных дорог закрыты для проезда.



«Регион постоянно на связи с федеральным центром, нам оказывает поддержку вся страна, — прокомментировал происходящее глава Оренбургской области Денис Паслер. — Сотни спасателей и техника из регионов России помогают Оренбуржью справиться с паводком. Приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но по-прежнему рекордный, поэтому Ириклинская ГЭС не снижает объем сброса — 2170 кубов в секунду сохраняются».



По словам чиновника, «очевидно, что паводок 2024 года — самый многоводный за всю историю наблюдений в Оренбургской области». И только «через два-три дня будет понятно, когда ждать снижения».

Тем временем продолжается эвакуация жителей: критической отметки уровень Урала может достичь в ночь на воскресенье. Ранее по этой причине о принудительной эвакуации объявил глава Оренбурга Сергей Салмин. Срочная эвакуация из-за паводка проводится в поселке Никель Орска, где находится много важных промышленных предприятий и живут их работники. В самом городе организовано 12 пунктов временного размещения для людей, эвакуированных из зоны подтопления.



По информации МЧС, в Орске эвакуирован 1 121 человек, из них 331 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 283 человека, в том числе 77 детей. Подтопленными остаются более 2 400 домов и 3 065 придомовых территорий. На месте работают порядка 600 специалистов и 160 единиц техники, в том числе 70 плавсредств и высокопроходимые плавающие транспортеры. Специалисты МЧС спасают также оставленных в домах питомцев.



В администрации Оренбургской области сообщили, что пострадавшим от наводнения будет выплачена единовременная материальная помощь, ее размер увеличен с 10 до 20 тысяч рублей на человека. Помощь в связи с утратой имущества первой необходимости составит 50 тысяч рублей (в случае частичной утраты) и 100 тысяч рублей за полностью утраченное имущество первой необходимости.



По информации к середине дня 6 апреля, Орскую дамбу прорвало уже в третьем месте.

Днем 6 апреля стало известно, что мэр Орска Василий Козупица за два дня до прорыва дамбы осматривал ее и отмечал, что угрозы нет — это зафиксировано в опубликованном им посте.



«Вода, местами присутствующая у тела гидротехнического сооружения, нормальное явление, — писал он. — Дренажные и водопропускные колодцы, по которым проходит вода, обустроены в соответствии с проектом дамбы. Пообщался с жителями, живущими вблизи Урала. Опасений у людей, что их может затопить, нет. Вспомнили времена, когда Орск переживал половодье в отсутствие дамбы. Тогда паводком топило дома на улице Набережной. Сейчас такой угрозы нет».

Орская дамба была введена в эксплуатацию в 2010 году, ее стоимость, согласно информации с сайта горадминистрации, составила около миллиарда рублей.

