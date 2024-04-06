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    Призыв о помощи слышен издалека. Посмотрите, как вывозят домашних питомцев из затопленных районов Орска

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    45 комментариев

    МЧС России 6 апреля поделилось кадрами спасения четвероногих питомцев, чьи жизни чуть было не унесло наводнение в Оренбургской области.

    «К сожалению, не все жители могут забрать своих питомцев. Призыв о помощи спасатели МЧС России слышат издалека», — рассказали спасатели.

    МЧС России

    «Ну, все, все хорошо», — успокаивают сотрудники промокших собак, взволнованных и благодарных за свое спасение. Не все перенесли наводнение благополучно — щенкам может требоваться медицинская помощь.

    В результате наводнения после прорыва дамбы в Орске к утру 6 апреля было подтоплено более 600 домов и 1 400 приусадебных участков, в Оренбургской области — больше 2,5 тысячи жилых домов и около 7 тысяч приусадебных участков в 102 населенных пунктах и 9 СНТ.

    «Пик паводка еще не пройден». Как к утру развивается ситуация в Орске после прорыва дамбы — подробнее в материале «Фонтанки». Кадры с места ЧП можно посмотреть тут.

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    ОрскМЧС РоссииОренбургская областьПрорыв дамбы в Орске
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    Комментарии 45

    Гость06 Апр 2024 в 17:03
    Люди спасали и в Белгороде. И везде, где могут. Вы вообще понимаете, про что говорите? Это вам не ОЗОН и не пункт приема. Людей да, не хватает! Вы думаете, что в ваших любимых супермаркетах хватает людей? Там ТЕКУЧКА! Постоянная. Вместо того, что бы строчить комментарии лежа на диване, пошли бы сами в добровольцы! Ах да! С ОЗОНА ТОВАР ЕЩЕ НЕ ПРИШЕЛ! Правда?
    +0−0
    Пётр Великий06 Апр 2024 в 16:57
    а давайте уберём Гостей?
    +1−0
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