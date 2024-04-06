Призыв о помощи слышен издалека. Посмотрите, как вывозят домашних питомцев из затопленных районов Орска

«К сожалению, не все жители могут забрать своих питомцев. Призыв о помощи спасатели МЧС России слышат издалека», — рассказали спасатели.

МЧС России 6 апреля поделилось кадрами спасения четвероногих питомцев, чьи жизни чуть было не унесло наводнение в Оренбургской области.

«Ну, все, все хорошо», — успокаивают сотрудники промокших собак, взволнованных и благодарных за свое спасение. Не все перенесли наводнение благополучно — щенкам может требоваться медицинская помощь.

В результате наводнения после прорыва дамбы в Орске к утру 6 апреля было подтоплено более 600 домов и 1 400 приусадебных участков, в Оренбургской области — больше 2,5 тысячи жилых домов и около 7 тысяч приусадебных участков в 102 населенных пунктах и 9 СНТ.

«Пик паводка еще не пройден». Как к утру развивается ситуация в Орске после прорыва дамбы — подробнее в материале «Фонтанки». Кадры с места ЧП можно посмотреть тут.

