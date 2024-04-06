«Пик паводка еще не пройден». Как к утру развивается ситуация в Орске после прорыва дамбы

Больше 2,5 тысячи жилых домов и около 7 тысяч приусадебных участков в 102 населенных пунктах и 9 СНТ подтоплено в Оренбургской области. Об этом стало известно к утру субботы, 6 апреля, из сообщения регионального правительства. Из-за таяния снега и подъема уровня рек в результате водосбросов эвакуировано 4 208 человек, в том числе 1 019 детей.



МЧС России

В 12 населенных пунктах нарушено энергоснабжение, в 7 — электричество подается от резервных источников питания, в 5 его подачу не восстановить до стабилизации ситуации.

Самая сложная обстановка — в Орске, — признают местные власти. «Насыпная дамба, которая защищает старый город Орска от разлива реки, не выдерживает потока воды. Вода начала подтапливать старый город без захода в другие районы», — предупредило правительство Оренбургской области ранним утром 6 апреля. К утру 6 апреля в Орске уже подтопило более 600 жилых домов, 1 400 приусадебных участков, эвакуировано 711 человек, включая 210 детей. Всего в зоне подтопления находятся 4 204 жилых дома с населением свыше 10 тысяч человек, 13 социально значимых объектов.

МЧС России

Местные власти сообщают, что для отсыпки образовавшегося промыва задействовали 33 самосвала и 5 фронтальных погрузчиков. По официальной информации, в зонах подтопления самостоятельно передвигаться невозможно — при этом специалисты отмечают, что пик паводка еще не пройден.

«Сотрудники МЧС России используют лодки, вездеходы и машины высокой проходимости, — рассказывает пресс-служба правительства Оренбуржья об обстановке на официальной странице области. — Многие из тех, кто ранее отказывался эвакуироваться, теперь уже сами обращаются к спасателям с просьбой вывезти их в безопасную зону. В каждом пункте временного размещения работают психологи».

В Оренбургской области с 4 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. В ликвидации последствий задействовано 1 112 человек и 462 единицы техники.

За сутки вода в реках на некоторых участках поднялась почти на 2 метра.