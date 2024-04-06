    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 0

    2 м/с, ю-з

    756мм

    97%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.42eur100.13

    «Пик паводка еще не пройден». Как к утру развивается ситуация в Орске после прорыва дамбы

    2908
    20 комментариев

    Больше 2,5 тысячи жилых домов и около 7 тысяч приусадебных участков в 102 населенных пунктах и 9 СНТ подтоплено в Оренбургской области. Об этом стало известно к утру субботы, 6 апреля, из сообщения регионального правительства. Из-за таяния снега и подъема уровня рек в результате водосбросов эвакуировано 4 208 человек, в том числе 1 019 детей.

    МЧС России

    В 12 населенных пунктах нарушено энергоснабжение, в 7 — электричество подается от резервных источников питания, в 5 его подачу не восстановить до стабилизации ситуации.

    Самая сложная обстановка — в Орске, — признают местные власти.

    «Насыпная дамба, которая защищает старый город Орска от разлива реки, не выдерживает потока воды. Вода начала подтапливать старый город без захода в другие районы», — предупредило правительство Оренбургской области ранним утром 6 апреля.

    К утру 6 апреля в Орске уже подтопило более 600 жилых домов, 1 400 приусадебных участков, эвакуировано 711 человек, включая 210 детей. Всего в зоне подтопления находятся 4 204 жилых дома с населением свыше 10 тысяч человек, 13 социально значимых объектов.

    МЧС России

    Местные власти сообщают, что для отсыпки образовавшегося промыва задействовали 33 самосвала и 5 фронтальных погрузчиков.

    По официальной информации, в зонах подтопления самостоятельно передвигаться невозможно — при этом специалисты отмечают, что пик паводка еще не пройден.

    «Сотрудники МЧС России используют лодки, вездеходы и машины высокой проходимости, — рассказывает пресс-служба правительства Оренбуржья об обстановке на официальной странице области. — Многие из тех, кто ранее отказывался эвакуироваться, теперь уже сами обращаются к спасателям с просьбой вывезти их в безопасную зону. В каждом пункте временного размещения работают психологи».

    В Оренбургской области с 4 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. В ликвидации последствий задействовано 1 112 человек и 462 единицы техники.

    За сутки вода в реках на некоторых участках поднялась почти на 2 метра.

    Опасную отметку уровень воды в Урале превысил ранним утром 5 апреля. Люди начали уезжать, но ситуация развивалась спокойно. Вечером в городе завыли сирены: стало известно, что дамбу промыло в нескольких местах, — специалисты отправились ее подсыпать. В городе отключили газ, начались перебои с водоснабжением. Примерно в 20:18 дамбу прорвало.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Прорыв дамбыОрскОренбургская область
    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 20

    Гость06 Апр 2024 в 12:40
    Каждую весну...снег внезапно тает...
    Каждую зиму..этот же снег внезапно выпадает.
    Собрание то было по поводу этих внезапностей?
    +0−0
    Гость06 Апр 2024 в 12:28
    Если перейти по ссылке в новости "Об этом стало известно к утру субботы, 6 апреля, из сообщения регионального правительства." то первое что мы узнаем что до 79-летия Дня Победы осталось 32дня 9часов 44минуты

    Ура товарищи.
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close