Очень сложно, неординарно и непредсказуемо. Что происходит с потопом в Орске

Ситуация с паводком в Орске и окрестных деревнях начала становиться тревожной с приходом апреля. Тогда сообщалось, что затворы на дамбе в пойме реки Урал перекрыты и защитное сооружение держит объем приходящей воды, но некоторые улицы в самом городе были под угрозой затопления. На окраинах уже тонули гаражи и дороги, местами начали отключать свет. Но тем не менее местные власти просили сохранять спокойствие и утверждали, что держат ситуацию под контролем.



Что известно о прорыве дамбы в Орске? Утром 4 апреля глава Орска Василий Козупица сообщил, что «за ночь паводковая ситуация резко изменилась». Сброс с Ириклинского водохранилища вырос до рекордных значений, превысив 1300 кубометров, что стало максимумом с 2015 года.



Это хранилище находится в часе езды севернее Орска. По сути, ситуация напоминает принцип домино. Водохранилища начали наполняться по огромной территории не только Оренбуржья, но и, например, Башкирии. Они сбрасывают воду, тем самым наполняя реку Ириклу, которая, в свою очередь, «утыкается» в такое же водохранилище, которое тоже оказалось переполнено. Сбрасывая воду с Ириклы, начала наполняться река Урал, и, соответственно, вырос уровень воды возле дамбы в Орске.

МЧС России

В 9 утра 4 апреля Ириклинское водохранилище увеличило сброс воды до 1600 кубометров в секунду, сообщал портал 56orb.ru. «Сброс Ириклы увеличился до критического показателя, такого не было никогда. До полного заполнения Ириклинского водохранилища осталось полметра. Возможен ещё более высокий уровень сброса вплоть до транзитного. Под подтопление в Орске попадают посёлки Новоказачий, Малый Кумак, Первомайский, Джанаталап и Мостострой», — сообщал Козупица. В городе начали готовить пункты временного размещения и активнее эвакуировать жителей. К обеду 4 апреля во всей области был введен режим чрезвычайной ситуации. К вечеру в регион начали стягиваться спасатели во всей страны, а водохранилище практически перешло на транзитный сброс — сливая столько воды, сколько поступало.



Ранним утром 5 апреля уровень воды в Урале превысил опасную отметку в 7 метров. Люди начали уезжать вместе с домашними животными, но в целом ситуация была достаточно спокойной — вода прибывала не слишком быстро. Переживали из-за плотины на Ирикле, но к обеду встревожились из-за воронки возле дамбы на Никельской объездной, на Урале.



Вечером в городе зазвучали сирены, ситуация возле дамбы на Нижней дороге стала напряженной. Началась эвакуация так называемого старого города и поселка Никель.

В город выдвинулся десант от федералов: два ИЛ-76, а на них 100 специалистов отряда «Центроспас» и центра «Лидер» — элита МЧС. С ними же 20 плавсредств, 5 единиц техники высокой проходимости, гидрокостюмы, спасательные жилеты и водолазная станция быстрого развертывания. Из Ногинского спасательного центра отправили насосно-рукавный комплекс «Шквал», который может всасывать до 350 литров водяной смеси за секунду. Из Пермского края отправилась аэромобильная группировка из 40 специалистов и 7 единиц техники.



Стало известно, что дамбу промыло в нескольких местах, специалисты отправились ее подсыпать. В городе тем временем отключили газ, начались перебои с водоснабжением, так что одновременно начали пустеть полки в магазинах. Примерно в 20:18 дамбу прорвало.

«Вода пребывает в старый город с большой скоростью. Начинает подтапливать дома. Часть дамбы разрушилась», — сообщает телеграм-канал ORSK.RU.



Разрушенную часть дамбы пытались засыпать бутом — строительным камнем. По городу тем временем ездят спасатели и полиция, информируя население о необходимости эвакуироваться. Ближе к 10 часам вечера стало понятно, что затопление грозит больше чем 4 тысячам домов, в которых живут примерно 11 тысяч человек.

