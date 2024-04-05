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    В Орске завыли сирены. Горожан предупреждают об угрозе прорыва дамбы

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    Сирены звучат в городе Орске Оренбургской области из-за угроза прорыва дамбы, которая защищает Старый город от Урала. Администрация города 5 апреля объявила жителям трех улиц о необходимости срочно эвакуироваться.

    В случае прорыва подтопление грозит площади Гагарина, а также улицам Строителей и Докучаева в Старом городе, поэтому жителям необходимо взять документы и временно эвакуироваться в пункты временного размещения, говорится в сообщении администрации в телеграм-канале. Для людей подготовили автобусы.

    На дамбе обнаружили две протечки, одну из которых уже засыпали бутом. Машины с материалом продолжают ехать на место, передает телеграм-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск».

    По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Орск вылетели два самолета Ил-76, на борту которых более 100 специалистов Отряда «Центроспас» и Центра «Лидер» МЧС России, 20 плавсредств, 5 единиц техники высокой проходимости и специальное оборудование.

    Губернатор региона Денис Паслер сообщил, что на территории Оренбургской области из-за паводков введен режим ЧС. Пик паводков ожидается на этой неделе. В некоторых районах ситуация напряженная из-за резкого таяния снега и увеличения сброса воды водохранилищами в соседних субъектах и Казахстане.

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